От пандемии коронавируса финансово пострадали 60% украинцев, — данные опроса

Украина

В результате эпидемии коронавируса и введенного в связи с ней карантина, 60% украинцев понесли финансовые убытки.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского национально опроса Info Sapiens — агентства, которое специализируется на проведении исследований общественной мысли, поведенческих намерениях и анализе данных из вторичных источников.

По данным социологов, 69% опрошенных отметили, что их семьи так или иначе пострадали от эпидемии.

В результатах опроса говорится, что 16% - полностью потеряли доход, 14% - потеряли работу. У 38% уменьшился регулярный доход семьи, 10% понесли финансовые убытки (например, через сдачу билетов).

От нефинансовых убытков пострадали украинцы, которые жаловались на злоупотребления со стороны власти (11%), а также те, кто не получил надлежащей медицинской помощи (8%).

Учитывая сложившуюся ситуацию с коронавирусом и кризисом в экономике, больше всего украинцы боятся заражения коронавирусом (43%), на втором месте — снижение дохода (34%), на третьем — непредоставление надлежащей медицинской помощи (33%), на четвертом — полной потери доходов (29%), на пятом — отвлечения внимания от неправильных решений власти (26%), на шестом — потери работы (23%).

Не боятся никаких последствий эпидемии лишь 7% опрошенных.

40% не ожидают существенных потерь от эпидемии и карантина, 47% - боятся серьезных последствий, а для 7% серьезные последствия уже наступили.

74% тех, кто в карантин работал или учился, продолжают это делать очно или дистанционно.

Среди тех, кто работал в карантин, только 46% за март получат заработок в полном объеме, 34% - в меньшем объеме, чем ожидалось, 10% потеряли работу из-за карантина, остальные не дали ответ на вопрос.

Тех, кто получит полную зарплату за март больше в государственном секторе (61%), чем в частном (40%). Такая разница соответствует разнице в занятости во время карантина: так 55% работающих в государственном секторе продолжают посещать место работы, тогда как в частном секторе таких 41%.

Среди потерявших работу или часть дохода 45% утверждают, что им хватит денег только на март или уже не хватает, 34% - на март и апрель и только 16% - имеют средства на три и более месяцев.

В сложившейся ситуации 77% украинцев ответили, что будут пытаться экономить, а 12% - тратить больше денег, покупая нужные товары.

Выборка исследования составляет 809 респондентов. Опрос проводился 25−29 марта методом CATI на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Исследование не проводилось на оккупированном Донбассе и в Крыму. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,4%.

Напомним, на заседании Кабинета министров 25.03.2020 было принято решение ввести в Украине режим чрезвычайной ситуации. Ограничения будут действовать до 24 апреля 2020 года.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter