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От пандемии коронавируса финансово пострадали 60% украинцев, — данные опроса
В результате эпидемии коронавируса и введенного в связи с ней карантина, 60% украинцев понесли финансовые убытки.
Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского национально опроса Info Sapiens — агентства, которое специализируется на проведении исследований общественной мысли, поведенческих намерениях и анализе данных из вторичных источников.
По данным социологов, 69% опрошенных отметили, что их семьи так или иначе пострадали от эпидемии.
В результатах опроса говорится, что 16% - полностью потеряли доход, 14% - потеряли работу. У 38% уменьшился регулярный доход семьи, 10% понесли финансовые убытки (например, через сдачу билетов).
От нефинансовых убытков пострадали украинцы, которые жаловались на злоупотребления со стороны власти (11%), а также те, кто не получил надлежащей медицинской помощи (8%).
Учитывая сложившуюся ситуацию с коронавирусом и кризисом в экономике, больше всего украинцы боятся заражения коронавирусом (43%), на втором месте — снижение дохода (34%), на третьем — непредоставление надлежащей медицинской помощи (33%), на четвертом — полной потери доходов (29%), на пятом — отвлечения внимания от неправильных решений власти (26%), на шестом — потери работы (23%).
Не боятся никаких последствий эпидемии лишь 7% опрошенных.
40% не ожидают существенных потерь от эпидемии и карантина, 47% - боятся серьезных последствий, а для 7% серьезные последствия уже наступили.
74% тех, кто в карантин работал или учился, продолжают это делать очно или дистанционно.
Среди тех, кто работал в карантин, только 46% за март получат заработок в полном объеме, 34% - в меньшем объеме, чем ожидалось, 10% потеряли работу из-за карантина, остальные не дали ответ на вопрос.
Тех, кто получит полную зарплату за март больше в государственном секторе (61%), чем в частном (40%). Такая разница соответствует разнице в занятости во время карантина: так 55% работающих в государственном секторе продолжают посещать место работы, тогда как в частном секторе таких 41%.
Среди потерявших работу или часть дохода 45% утверждают, что им хватит денег только на март или уже не хватает, 34% - на март и апрель и только 16% - имеют средства на три и более месяцев.
В сложившейся ситуации 77% украинцев ответили, что будут пытаться экономить, а 12% - тратить больше денег, покупая нужные товары.
Выборка исследования составляет 809 респондентов. Опрос проводился 25−29 марта методом CATI на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
Исследование не проводилось на оккупированном Донбассе и в Крыму. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,4%.
Напомним, на заседании Кабинета министров
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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