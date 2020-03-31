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Усику припомнили старое фото, «прославляющее» Сталина: сеть негодует
Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик следом за призывом продолжать ходить причащаться в храмы, несмотря на карантин, угодил в очередной скандал.
Причем, ничего на этот раз делать или говорить спортсмену не пришлось. На популярной странице в Facebook «Баба і кіт» опубликовали фотографию времен выступления крымчанина за «Украинских атаманов», на которой тот с довольной ухмылкой позирует на фоне надписи «Viva Stalin».
Это фото вызвало волну негатива у соотечественников Усика. За шесть часов публикация набрала почти 600 комментариев. «Яке ж воно убоге… Вата-ватна!!!», «Голова потрібна щоб нею їсти і тримати удари. Все», «Церковь и Сталин не совместимы. Значит бред в его голове не структурирован», «Удары по голове даром не проходят…», «И это недоразумение говорит, что оно прославляет Украину. Лучше вообще не брал флаг в свои руки» — пользователи не сдерживали своих эмоций.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик на карантине отрастил себе бороду и сравнил себя с Будулаем.
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