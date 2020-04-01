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Названа единственная в Украине область, где не обнаружен коронавирус
Несмотря на стремительное распространение коронавируса в Украине, в одной из областей опасное заболевание пока что не подтверждено официально.
Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Главном государственном санитарном враче Николаевской области.
«По состоянию на 22:00 31 марта в Николаевской области не зарегистрировано подтвержденных случаев COVID-19», — сказано в сообщении на сайте Николаевской ОГА.
Таким образом, Николаевская область осталась единственной в Украине, где еще не обнаружили коронавирус.
В то же время в течение последнего дня марта три человека с подозрением на COVID-19 госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней».
Всего в инфекционных стационарах области на лечении находится 5 человек с подозрением на COVID-19.
Также медики отмечают, что с начала 2020 года за медицинской помощью обратилась 51 человек с подозрением на заболевание COVID-19, из них были госпитализированы 45 человек.
Отказались от госпитализации — 6. За ними своевременно установлено медицинское обследование, пока всех снято с учета в связи с негативными результатами и завершением сроков самоизоляции.
Кроме того, лабораторно обследовано на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 49 человек. Два человека отказались от лабораторного обследования.
В целом 44 человека имеют отрицательный результат, 5 проб в работе.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на десять часов вечера вторника, 31 марта, в Украине подтверждены 645 случаев COVID-19. Зафиксированы 17 случаев с летальным исходом и 10 случаев выздоровления пациентов.
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