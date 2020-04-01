Украина

Названа единственная в Украине область, где не обнаружен коронавирус

Несмотря на стремительное распространение коронавируса в Украине, в одной из областей опасное заболевание пока что не подтверждено официально.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при Главном государственном санитарном враче Николаевской области.

«По состоянию на 22:00 31 марта в Николаевской области не зарегистрировано подтвержденных случаев COVID-19», — сказано в сообщении на сайте Николаевской ОГА.

Таким образом, Николаевская область осталась единственной в Украине, где еще не обнаружили коронавирус.

В то же время в течение последнего дня марта три человека с подозрением на COVID-19 госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней».

Всего в инфекционных стационарах области на лечении находится 5 человек с подозрением на COVID-19.

Также медики отмечают, что с начала 2020 года за медицинской помощью обратилась 51 человек с подозрением на заболевание COVID-19, из них были госпитализированы 45 человек.

Отказались от госпитализации — 6. За ними своевременно установлено медицинское обследование, пока всех снято с учета в связи с негативными результатами и завершением сроков самоизоляции.

Кроме того, лабораторно обследовано на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 49 человек. Два человека отказались от лабораторного обследования.

В целом 44 человека имеют отрицательный результат, 5 проб в работе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на десять часов вечера вторника, 31 марта, в Украине подтверждены 645 случаев COVID-19. Зафиксированы 17 случаев с летальным исходом и 10 случаев выздоровления пациентов.

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