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Украина

Зеленский подписал закон об обеспечении лечения COVID-19: что изменится

10:31 1 апреля 2020 375
Зеленский
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал утвержденный Верховной Радой на внеочередном заседании Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)», которым разрешается применение незарегистрированных в Украине препаратов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на утро среды, 1 апреля, в Украине подтверждены 669 случаев COVID-19. 17 заболевших умерли, а 10 пациентов выздоровели.

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