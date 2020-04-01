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Зеленский подписал закон об обеспечении лечения COVID-19: что изменится
Президент Украины Владимир Зеленский подписал утвержденный Верховной Радой на внеочередном заседании Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни (COVID-19)», которым разрешается применение незарегистрированных в Украине препаратов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на утро среды, 1 апреля, в Украине подтверждены 669 случаев COVID-19. 17 заболевших умерли, а 10 пациентов выздоровели.
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