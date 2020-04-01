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Мир

Путин опоздал, России никогда не стать Северной Кореей

11:11 1 апреля 2020 155
Путин
Анатолий ГАВРИШ, «ФАКТЫ»

Маленькая Северная Корея, которую Джордж Буш-младший назвал в числе трех участников Оси зла, — голодная страна с наследственной диктатурой — умудряется шантажировать весь мир. Против нее постоянно вводят санкции, население ее живет впроголодь. Но всегда, когда ситуация в стране ухудшается до «не могу», Северная Корея проводит испытание ядерной ракеты — и международное сообщество ее подкармливает. В мире есть, пожалуй, еще только одна ядерная страна, ощутимо обложенная санкциями, — Россия. И не так давно российское руководство заявило, что международное право ему не указ. Казалось бы, Российской Федерации прямая дорога в клуб стран-изгоев, закрытых для международного сообщества и добывающих пропитание с помощью шантажа. Но стране-официальной наследнице Империи зла (как назвал СССР Рональд Рейган) Северной Кореей не стать, считает известный американский и российский финансовый и политический аналитик Слава Рабинович.

— Россия — это не Северная Корея, и загнать ее в северокорейский формат не так-то просто, — рассказал «ФАКТАМ» Слава Рабинович. — В принципе, Россию можно было бы отформатировать, как Северную Корею. Но Путин опоздал, сейчас уже поздно. Жизнь в пещере не будет приемлема не только для подавляющего большинства населения, а и для путинской элиты. Все-таки так называемая северокорейская элита — это несколько другая вещь, нежели Рублевка под Москвой

Впрочем, еще не так давно и Россию, и Украину можно было направить по северокорейскому пути. Об этом, а также о том, нужно ли Украине снабжать Крым водой и почему наша страна может отказаться от возврата полуострова, читайте в заключительной части большого интервью Славы Рабиновича «ФАКТАМ».

Читайте также: «Путин своими руками ускоряет революцию в России, — Слава Рабинович»

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