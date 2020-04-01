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Огляд бюджетного і функціонального смартфона realme 5 Pro
Молодий бренд realme зайняв провідні позиції на ринку смартфонів менш ніж за рік. Різноманітність моделей, функціональний інтерфейс, стильний дизайн і висока продуктивність — основні переваги моделей компанії. Восени 2019 року виробник представив недорогу модель з квадрокамерою — 5 Pro.
Девайс для просунутої молоді
Realme 5 Pro — це щось середнє між 3 моделлю і ХТ. У новинці удосконалилися характеристики пристроїв попереднього покоління і знизилася вартість. Гаджет компактний і ергономічний, не ковзає в руці і зручний в експлуатації.
Задня панель оформлена у вигляді градієнта кристала. Модель випустили в двох кольорах — зеленій і синій. Корпус девайса повністю виконаний з міцного пластику.
Доступний Реалмі 5 Про став збірним прототипом своїх попередників і зберіг корисні технічні параметри і виконання поставлених завдань за секунди.
Технічні дані
Realmi 5 Pro в Україні з'явився порівняно недавно. Гаджет вже є одним з найбільш популярних продуктів і встиг отримати безліч позитивних відгуків. Таким значним проривом гаджет зобов'язаний потужним характеристикам. Працює смартфон на базі 8-ядерного процесора Qualcomm Snapdragon 712. Він забезпечує плавну роботу додатків. А завдяки 4 Гб оперативної пам'яті смартфон відмінно справляється з багатозадачністю. Об'єм вбудованої пам'яті становить 128 Гб. Розширити його можна за допомогою microSD до 256 Гб.
У девайсі використовується операційна система Android 9.0 з оболонкою сolorOS 6 realme edition. Інтерфейс зручний і зрозумілий кожному.
Особливості дисплея і камер
Смартфон оснащений 6,3-дюймовим дисплеєм. Завдяки тонким рамкам, 89% площі передньої панелі займає екран. Роздільна здатність становить 2340×1080 пікселів. Для захисту дисплея використовується скло Gorilla Glass 3.
Фронтальна камера з роздільною здатністю 16 Мп забезпечує гідну якість селфі. Тилова отримала основний об'єктив на 48 Мп і три допоміжних — 8 Мп надширококутний, 2 Мп портретний і 2 Мп макрооб'єктив.
Офіційно купити смартфон realme 5 Pro можна в інтернет-магазині Цитрус.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!