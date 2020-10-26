Чорна п'ятниця по-українськи: яким буде грандіозний розпродаж 2020

Розпродаж на Чорну п'ятницю — найочікуваніша акція в році. Знижки досягають небувалих позначок 90%. Купити можна все — флагманські гаджети, мобільні засоби пересування, дизайнерський одяг. Розпродаж проходить щорічно приблизно в один час. Якою буде чорна п'ятниця 2020 і коли вона почнеться, розповімо далі.

Коли стартує день великих знижок

Для всього світу-це 27 листопада, тобто перша п'ятниця після Дня подяки в Америці. Українцям пощастило трохи більше. Чорна п'ятниця 2020 в Україні триватиме тиждень — з 23 по 29 листопада. Пікове зниження цін заплановано якраз на ніч 27 числа.

Магазини оновили цінники опівночі 23. Враховуючи світові обставини і зростаючу популярність онлайн-шопінгу в цілому, рекомендуємо робити ставки на інтернет-магазини. Заходьте в каталог улюблених компаній рівно о 00:00, тоді ви точно не пропустите товар, що цікавить.

Хто буде учасником Black Friday 2020

Брати участь у грандіозному розпродажі будуть великі мультибрендові торгові мережі і невеликі фірмові магазинчики. Щоб покупці знали, які товари будуть продавати за акційною ціною, багато рітейлерів пропонують підписатися на e-mail розсилку або завантажити спеціальний додаток на смартфон. Ідея відмінна, так ви не пропустите великі знижки на Чорну п'ятницю і в принципі будете залишатися в центрі подій.

Розмір знижок не регламентується. Десь ціна знизиться на 7−15%, а десь на всі 70%.

Які товари підірвуть ТОП продажів

Щорічно ще до початку свята шопінгу маркетологи роблять невеликий прогноз і розповідають, які товари стануть найпопулярнішими. На цей раз під час Black Friday з величезною швидкістю будуть розпродаватися такі товари:

Ігрові приставки і Геймпади до них.

Телевізори з підтримкою 4K, 6K і 8K якості.

Персональний транспорт-електросамокати та електромопеди, гіроскутери, а також аксесуари до них.

Гаджети для облаштування розумного будинку, особливо роботи-пилососи.

Портативні акустичні системи і стереоскопічна підлогова акустика.

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