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"Не могу скрывать свою любовь": Остапчук показал тайную «возлюбленную» (фото)
Телеведущий Владимир Остапчук, показавший ранее руку своей новой пассии, рассекретил имя новой возлюбленной. На своей странице в Instagram он опубликовал совместное фото с актрисой «Дизель Шоу» Викторией Булитко и признался, что именно она является той самой избранницей.
«Не могу больше скрывать свою Любовь. Вот она — владелица „руки“ и новая девушка Остапчука. Сразу скажу, что свои чувства мы бережно охраняли от чужих глаз. Спасибо за поддержку и то, что не осуждаете», — написал Остапчук под фото.
Подписчики оценили первоапрельскую шутку Вовы.
На самом деле Виктория давно счастлива в отношениях со своим настоящим возлюбленным, с которым живет под одной крышей. Она рассказывала в интервью, когда выйдет замуж.
А Остапчуку приписывают роман с нотариусом Кристиной, с которой он был замечен в Куршевеле, а также в других местах. Жена Владимира Елена Войченко утверждает, что бывший муж изменял ей с новой пассией.
Напомним, сегодня 1 апреля — День смеха, розыгрышей и веселья.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.