27.50 / 28.08 29.93 / 30.81
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Не могу скрывать свою любовь": Остапчук показал тайную «возлюбленную» (фото)

12:24 1 апреля 2020 247
Владимир Остапчук
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Телеведущий Владимир Остапчук, показавший ранее руку своей новой пассии, рассекретил имя новой возлюбленной. На своей странице в Instagram он опубликовал совместное фото с актрисой «Дизель Шоу» Викторией Булитко и признался, что именно она является той самой избранницей.

«Не могу больше скрывать свою Любовь. Вот она — владелица „руки“ и новая девушка Остапчука. Сразу скажу, что свои чувства мы бережно охраняли от чужих глаз. Спасибо за поддержку и то, что не осуждаете», — написал Остапчук под фото.

Подписчики оценили первоапрельскую шутку Вовы.

На самом деле Виктория давно счастлива в отношениях со своим настоящим возлюбленным, с которым живет под одной крышей. Она рассказывала в интервью, когда выйдет замуж.

А Остапчуку приписывают роман с нотариусом Кристиной, с которой он был замечен в Куршевеле, а также в других местах. Жена Владимира Елена Войченко утверждает, что бывший муж изменял ей с новой пассией.

Напомним, сегодня 1 апреля — День смеха, розыгрышей и веселья.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

флаги беларусь ес

Украина поддержала санкции против Беларуси: что произошло

Насилие над ребенком

Мать ничего не знала? Мужчина три года насиловал 10-летнюю дочь сожительницы на Сумщине

1 апреля

1 апреля: лучшие розыгрыши, приколы и картинки

Владимир Кличко

Владимир Кличко из эпицентра коронавируса в США записал жесткое обращение к украинцам (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер