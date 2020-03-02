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Шоу-бизнес

Разведенный Владимир Остапчук разозлил поклонников фото с тайной возлюбленной

13:33 2 марта 2020 261
Владимир Остапчук
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Известный телеведущий Владимир Остапчук, который хамски начал отвечать хейтерам по поводу своего развода с Еленой Войченко, заинтриговал снимком с новой возлюбленной. Он опубликовал на своей странице в Instagarm фото, на котором его за шею обнимает женская рука с красным маникюром.

«Весна — это Любовь», — интригующе подписал снимок Владимир, не став уточнять, кому принадлежит изящная ручка.

В комментариях разгорелась горячая дискуссия, пользователи сети предполагают, что это новая возлюбленная Остапчука, из-за которой он якобы ушел из семьи.

Похоже, обсуждение личной жизни Владимиру изрядно надоела. Он высмеял ситуацию в новом посте. Показал фото из ресторана с другой женской рукой. Чем еще больше разозлил сеть.

Остапчука засыпали в сети гневными комментариями.

Впрочем, личную жизнь Остапчук не комментирует. Единственный комментарий по поводу скандального развода он дал Кате Осадчей, в котором ответил на обвинения бывшей жены в изменах и участии в воспитании детей.

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