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Разведенный Владимир Остапчук разозлил поклонников фото с тайной возлюбленной
Известный телеведущий Владимир Остапчук, который хамски начал отвечать хейтерам по поводу своего развода с Еленой Войченко, заинтриговал снимком с новой возлюбленной. Он опубликовал на своей странице в Instagarm фото, на котором его за шею обнимает женская рука с красным маникюром.
«Весна — это Любовь», — интригующе подписал снимок Владимир, не став уточнять, кому принадлежит изящная ручка.
В комментариях разгорелась горячая дискуссия, пользователи сети предполагают, что это новая возлюбленная Остапчука, из-за которой он якобы ушел из семьи.
Похоже, обсуждение личной жизни Владимиру изрядно надоела. Он высмеял ситуацию в новом посте. Показал фото из ресторана с другой женской рукой. Чем еще больше разозлил сеть.
Остапчука засыпали в сети гневными комментариями.
Впрочем, личную жизнь Остапчук не комментирует. Единственный комментарий по поводу скандального развода он дал Кате Осадчей, в котором ответил на обвинения бывшей жены в изменах и участии в воспитании детей.
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