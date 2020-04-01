Украина

Рынки в Киеве не откроют до конца карантина: названа причина

Киев не возобновит работу продуктовых рынков до конца карантина. Несмотря на то, что Министерство здравоохранения сняло категорический запрет с торговли на рынке, Киев предлагает населению покупать продукты в магазине.

«Киев не будет открывать рынки до улучшения ситуации в столице. В Киеве работают продуктовые магазины и супермаркеты, нехватки продуктов сегодня нет», — заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

Градоначальник напомнил, что эпидемия коронавируса в Китае началась с заражения продавцов на рынке. Поэтому будет нелогично открывать рынки, не убедившись, что угроза миновала. Кроме того, рынки — это в любом случае место скопления людей и благоприятная среда для распространения инфекции.

Напомним, Минздрав предложил во время карантина частично разрешить работу продуктовых рынков, если там соблюдается безопасная дистанция между людьми, а продавцы и покупатели носят маски.

Число заболевших коронавирусом в Киеве достигло 134 человек. Новые случаи заражения уже не привозные, а случившиеся в пределах Украины.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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