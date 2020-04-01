- 13:07 В Киеве маленькая девочка подхватила коронавирус
- 12:56 Юморина на удаленке: праздник смеха в Одессе проходит онлайн
- 12:49 Курс доллара резко пошел вниз: в чем причина
- 12:44 Рынки в Киеве не откроют до конца карантина: названа причина
- 12:35 Владимир Кличко из эпицентра коронавируса в США записал жесткое обращение к украинцам
- 12:31 Мать ничего не знала? Мужчина три года насиловал 10-летнюю дочь сожительницы на Сумщине
- 12:30 Беременных с коронавирусом будут отправлять в специализированные медучреждения
- 12:24 "Не могу скрывать свою любовь": Остапчук показал тайную «возлюбленную»
- 12:19 Украина поддержала санкции против Беларуси: что произошло
- 12:17 День ангела Светланы: душевные поздравления и открытки
- 12:15 Аваков назвал возможную дату окончания карантина в Украине
- 12:15 Крым несет угрозу территориальной целостности РФ: в России признали проблему
Рынки в Киеве не откроют до конца карантина: названа причина
Киев не возобновит работу продуктовых рынков до конца карантина. Несмотря на то, что Министерство здравоохранения сняло категорический запрет с торговли на рынке, Киев предлагает населению покупать продукты в магазине.
«Киев не будет открывать рынки до улучшения ситуации в столице. В Киеве работают продуктовые магазины и супермаркеты, нехватки продуктов сегодня нет», — заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.
Градоначальник напомнил, что эпидемия коронавируса в Китае началась с заражения продавцов на рынке. Поэтому будет нелогично открывать рынки, не убедившись, что угроза миновала. Кроме того, рынки — это в любом случае место скопления людей и благоприятная среда для распространения инфекции.
Напомним, Минздрав предложил во время карантина частично разрешить работу продуктовых рынков, если там соблюдается безопасная дистанция между людьми, а продавцы и покупатели носят маски.
Число заболевших коронавирусом в Киеве достигло 134 человек. Новые случаи заражения уже не привозные, а случившиеся в пределах Украины.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!