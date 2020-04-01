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Здоровье и медицина

В Киеве маленькая девочка подхватила коронавирус

13:07 1 апреля 2020 67
Тест на коронавирус
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Среди заболевших в столице за последние сутки есть годовалый ребенок. Об этом на брифинге сообщил городской голова Киева Виталий Кличко. Он также назвал причину, по которой в столице до конца карантина не будут открывать продуктовые рынки.

Кличко сказал, что выявлено 25 новых случаев инфицирования COVID-19. При этом среди заболевших 12 женщин и один ребенок — это девочка возрастом чуть больше года.

«Отмечу, что большая часть киевлян, у которых вчера подтвердили диагноз, за границу не выезжали. То есть были инфицированы в Украине», — заявил Кличко.

Ранее сообщалось, что в Киеве число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 134 человек. Причем выявляются новые случаи заражения, которые произошли не за границей, а внутри Украины.

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