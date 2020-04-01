- 13:11 Девальвация VS дефолт. Какие перспективы у Украины?
- 13:11 Украиной управляет пять человек: названы фамилии
- 13:07 В Киеве маленькая девочка подхватила коронавирус
- 12:56 Юморина на удаленке: праздник смеха в Одессе проходит онлайн
- 12:49 Курс доллара резко пошел вниз: в чем причина
- 12:44 Рынки в Киеве не откроют до конца карантина: названа причина
- 12:35 Владимир Кличко из эпицентра коронавируса в США записал жесткое обращение к украинцам
- 12:31 Мать ничего не знала? Мужчина три года насиловал 10-летнюю дочь сожительницы на Сумщине
- 12:30 Беременных с коронавирусом будут отправлять в специализированные медучреждения
- 12:24 "Не могу скрывать свою любовь": Остапчук показал тайную «возлюбленную»
- 12:19 Украина поддержала санкции против Беларуси: что произошло
- 12:17 День ангела Светланы: душевные поздравления и открытки
В Киеве маленькая девочка подхватила коронавирус
Среди заболевших в столице за последние сутки есть годовалый ребенок. Об этом на брифинге сообщил городской голова Киева Виталий Кличко. Он также назвал причину, по которой в столице до конца карантина не будут открывать продуктовые рынки.
Кличко сказал, что выявлено 25 новых случаев инфицирования COVID-19. При этом среди заболевших 12 женщин и один ребенок — это девочка возрастом чуть больше года.
«Отмечу, что большая часть киевлян, у которых вчера подтвердили диагноз, за границу не выезжали. То есть были инфицированы в Украине», — заявил Кличко.
Ранее сообщалось, что в Киеве число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 134 человек. Причем выявляются новые случаи заражения, которые произошли не за границей, а внутри Украины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!