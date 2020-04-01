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Из обсервации в киевском отеле сбежали больше 60 человек
В Киеве из отеля «Козацкий», где на обсервацию размещали вернувшихся в страну туристов, сбежали более 60 человек.
Как сообщает «Громадское», об это в эфире одного из телеканалов заявил заместитель министр внутренних дел Антон Геращенко. Речь идет об украинцах, несколько дней назад вернувшихся из Катара.
Отметив, что это удалось им сделать из-за «законодательных неточностей», Геращенко добавил: «Мы не можем людей удерживать силой». Впрочем, он также отметил, что люди сами должны понимать свою ответственность.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», некоторые из эвакуированных с острова Бали украинцев, которых разместили на карантин в отеле, из-за условий обсервации объявили голодовку.
А у украинца, вернувшегося из Карата, взяли биоматериал для анализа на коронавирус — у мужчины поднялась температура, медики увезли его в больницу.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.