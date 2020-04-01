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Происшествия

Из обсервации в киевском отеле сбежали больше 60 человек

13:46 1 апреля 2020 19
Туристы сбежали из отеля Козацкий
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Киеве из отеля «Козацкий», где на обсервацию размещали вернувшихся в страну туристов, сбежали более 60 человек.

Как сообщает «Громадское», об это в эфире одного из телеканалов заявил заместитель министр внутренних дел Антон Геращенко. Речь идет об украинцах, несколько дней назад вернувшихся из Катара.

Отметив, что это удалось им сделать из-за «законодательных неточностей», Геращенко добавил: «Мы не можем людей удерживать силой». Впрочем, он также отметил, что люди сами должны понимать свою ответственность.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», некоторые из эвакуированных с острова Бали украинцев, которых разместили на карантин в отеле, из-за условий обсервации объявили голодовку.

А у украинца, вернувшегося из Карата, взяли биоматериал для анализа на коронавирус — у мужчины поднялась температура, медики увезли его в больницу.

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