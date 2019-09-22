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Угадайте, сколько лет: Дзидзьо удивил старым фото
Популярный украинский исполнитель Дзидзьо (Dzidzio, Михаил Хома), который ранее удивил детским фото, показал, как выглядел в юности.
На снимке Дзидзьо держит в руках листья каштана. «Мое любимое время года — осень. И сколько мне здесь лет?» — подписал он фото.
Подписчики артиста считают, что на снимке ему 11−20 лет. Они так давно не видели своего любимого артиста без бороды, что определить его возраст чрезвычайно трудно.
Ведь коллектив Дзидзьо и его борода появились на свет еще в сентябре 2009 года — 10 лет назад.
Напомним, ранее Дзидзьо дал интервью «ФАКТАМ», в котором рассказал, почему согласился участвовать в «Танцях з зірками». Кстати, артист признался, что танцует в душе.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?