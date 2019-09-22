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Шоу-бизнес

Угадайте, сколько лет: Дзидзьо удивил старым фото

15:04 22 сентября 2019 567
Дзидзьо
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярный украинский исполнитель Дзидзьо (Dzidzio, Михаил Хома), который ранее удивил детским фото, показал, как выглядел в юности.

На снимке Дзидзьо держит в руках листья каштана. «Мое любимое время года — осень. И сколько мне здесь лет?» — подписал он фото.

Дзидзьо

Подписчики артиста считают, что на снимке ему 11−20 лет. Они так давно не видели своего любимого артиста без бороды, что определить его возраст чрезвычайно трудно.

Ведь коллектив Дзидзьо и его борода появились на свет еще в сентябре 2009 года — 10 лет назад.

Напомним, ранее Дзидзьо дал интервью «ФАКТАМ», в котором рассказал, почему согласился участвовать в «Танцях з зірками». Кстати, артист признался, что танцует в душе.

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