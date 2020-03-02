DZIDZIO показал сельский дом, в котором родился (фото)

Шоу-бизнес

Популярный артист DZIDZIO (Михайло Хома), получивший огромный синяк на съемках нового фильма, показал сельский дом, в котором родился. Он опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором позирует на пороге отчего дома, в котором жили его бабушка с дедушкой, где проходило его детство.

«Тут я родился, тут я впервые услышал слово „Дзидзьо“. Именно так звали люди моего дедушку Яна, который был мега популярным ветврачом на все близлежащие села», — написал Михаил.

Кстати, этот дом в селе Львовской области уже знаком поклонникам DZIDZIO. Он «снимался» в комедии «DZIDZIO перший раз».

«Мы сняли мой настоящий родной дом, и ту церковь, в которой венчались мои родители. Я прожил в том селе два года, а потом приезжал на каникулы. Это место для меня очень дорого, и теперь его смогут увидеть все, кто посмотрит наш фильм», — рассказывал ранее Михаил Хома.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что свой дом показала Надя Дорофеева. А российская телеведущая Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым построили роскошный особняк.

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