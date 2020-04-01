В Киеве возобновили «летний» скоростной режим для автостранспорта

Украина

Киевсовет возобновил действие «весеннего» скоростного режима на 17 улицах столицы. Здесь с 1 апреля по 1 ноября максимальная скорость авто может составлять 80 км/ч (в зимнее время была ограничена 50 км/ч).

В частности, двигаться со скоростью до 80 км/ч возможно на следующих участках:

просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);

Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);

ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини);

Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте Киева);

просп. Бандеры (от просп. Оболонский до Московского моста);

просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);

ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянское шоссе; Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);

ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);

просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта «Киев» при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);

просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения).

Напомним, что с 1 января 2018 года вступили в силу обновленные требования Правил дорожного движения, согласно которым скорость передвижения транспорта в населенных пунктах была снижена с 60 до 50 км/ч. Однако в столице есть необходимость увеличения разрешенной скорости на отдельных участках. Речь идет об участках с качественным дорожным покрытием, отбойниками, надземными и подземными пешеходными переходами.



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