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В Киеве возобновили "летний" скоростной режим для автостранспорта

15:37 1 апреля 2020 54
В Киеве возобновили «летний» скоростной режим для автостранспорта
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Киевсовет возобновил действие «весеннего» скоростного режима на 17 улицах столицы. Здесь с 1 апреля по 1 ноября максимальная скорость авто может составлять 80 км/ч (в зимнее время была ограничена 50 км/ч).

В частности, двигаться со скоростью до 80 км/ч возможно на следующих участках:

  • просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);
  • Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);
  • ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе при условии проведения капитального ремонта проезжей части);
  • Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини);
  • Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте Киева);
  • просп. Бандеры (от просп. Оболонский до Московского моста);
  • просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);
  • ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  • Надднепрянское шоссе; Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);
  • ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);
  • просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
  • просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта «Киев» при условии проведения капитального ремонта проезжей части);
  • бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);
  • ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);
  • просп. Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения).

Напомним, что с 1 января 2018 года вступили в силу обновленные требования Правил дорожного движения, согласно которым скорость передвижения транспорта в населенных пунктах была снижена с 60 до 50 км/ч. Однако в столице есть необходимость увеличения разрешенной скорости на отдельных участках. Речь идет об участках с качественным дорожным покрытием, отбойниками, надземными и подземными пешеходными переходами.

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