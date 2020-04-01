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Избивали и угрожали изнасилованием: на Луганщине под суд пошли полицейские, пытавшие задержанного
В Луганской области пойдут под суд полицейские, истязавшие мужчину и избившие его до сотрясения мозга и закрытой черепно-мозговой травмы. Ранее под Одесской полицейский избил главу одного из местных сельсоветов.
Как сообщают в Госбюро расследований, обвинительный акт в отношении оперуполномоченного и помощника оперуполномоченного Сватовского отдела полиции ГУНП в Луганской области передан суд. Следователи установили, что в сентябре 2018 года полицейские незаконно задержали местного жителя и силой доставили его в Сватовское отделение полиции, где заставляли мужчину признаться в краже.
«Для получения нужных показаний, обвиняемые унижали задержанного, осуществляли на него психологическое давление и угрожали изнасилованием. Чтобы человек согласился признаться в преступлении, полицейские повалили его на пол и поместили в руки металлический нож, которым якобы ранее была убита беременная женщина. Получив таким образом отпечатки задержанного, правоохранители угрожали привлечь его к уголовной ответственности за умышленное убийство», — сообщают в Госбюро расследований.
Также следствием установлено, что правоохранители истязали задержанного — одели на него металлический шлем и били по нему. В результате таких действий мужчина получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Если вину полицейских докажут, им грозит тюремное заключение сроком от 5 до 10 лет.
А в Одесской области будут судить инспектора и полицейского роты одного из батальонов Управления областной патрульной полиции. Так, правоохранители задержали двоих нетрезвых молодых людей и попытались выбить из них признание в краже золотой цепочки.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ужгороде один из задержанных, над которыми издевались полицейские, выпрыгнул из окна кабинета, расположенного на четвертом этаже.
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