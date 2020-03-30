Офис генпрокурора продлил сроки расследования дела Шеремета

Украина

Досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета продлили еще на два месяца. Следствие продолжится до 12 июня 2020 года.

Такое решение приняли в Офисе генпрокурора в ответ на просьбу следователей полиции, которые заявляли о необходимости проведения дополнительных экспертиз и следственных действий.

По словам прокурора по делу об убийстве журналиста Сергея Зузака, подозреваемые Яна Дугар, Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко отказались от прохождения полиграфа, а также некоторые из них от психологической и антропологической экспертиз.

Прокурор считает, что без завершения проведения еще 20 экспертиз передавать дело в суд рано, передает «Громадське».

Между тем, адвокаты подозреваемых подавали возражения относительно этого ходатайства, подчеркивая, что доказательства, которые бы опровергали доводы защиты, отсутствуют и сам обвинительный документ составлен с нарушениями.

Напомним, срок следствия по делу об убийстве Шеремета истекает в апреле 2020 года.

Ранее бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что заказчиком убийства журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета был один и тот же человек, но имени этого человека он не назвал.

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