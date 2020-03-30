27.98 / 28.56 30.51 / 31.42
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Офис генпрокурора продлил сроки расследования дела Шеремета

20:20 30 марта 2020 60
подозреваемые
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета продлили еще на два месяца. Следствие продолжится до 12 июня 2020 года.

Такое решение приняли в Офисе генпрокурора в ответ на просьбу следователей полиции, которые заявляли о необходимости проведения дополнительных экспертиз и следственных действий.

По словам прокурора по делу об убийстве журналиста Сергея Зузака, подозреваемые Яна Дугар, Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко отказались от прохождения полиграфа, а также некоторые из них от психологической и антропологической экспертиз.

Прокурор считает, что без завершения проведения еще 20 экспертиз передавать дело в суд рано, передает «Громадське».

Между тем, адвокаты подозреваемых подавали возражения относительно этого ходатайства, подчеркивая, что доказательства, которые бы опровергали доводы защиты, отсутствуют и сам обвинительный документ составлен с нарушениями.

Напомним, срок следствия по делу об убийстве Шеремета истекает в апреле 2020 года.

Ранее бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что заказчиком убийства журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета был один и тот же человек, но имени этого человека он не назвал.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Путин

Путина могут убить, он совершил страшное преступление, — Слава Рабинович

Игорь Кондратюк

«Знаю, чем поднять всем настроение»: Игорь Кондратюк сделал неожиданное заявление

На месте обсервации

Эвакуированные с Бали украинцы объявили голодовку в обсервации (видео)

вирусологи

Коронавирус в ОРДЛО: на оккупированные территории срочно перебросили военных вирусологов из России

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер