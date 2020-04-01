Происшествия

Украинские правоохранители все чаще становятся фигурантами конфликтов с гражданским населением. И пока в столице на людей нападают средь бела дня, в Броварах под Киевом разгорелся скандал из-за поведения сотрудников патрульной полиции. Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины). По предварительной информации, 27 марта 2020 года сотрудники патрульной полиции, на участке автомобильной дороги Киев — Чернигов нанесли адвокату и его отцу телесные повреждения и безосновательно применили к ним специальные средства — наручники. В случае доказательства вины правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Адвоката из Киева, о котором идет речь, зовут Николай Пономарев. Мы связались с ним, и он дал «ФАКТАМ» интервью по телефону.

— В пятницу, 27 марта, отец (он руководитель транспортного предприятия) позвонил мне и попросил поехать с ним в город Бровары, — рассказал «ФАКТАМ» адвокат Николай Пономарев. - Папа рассказал, что один из водителей его предприятия вернулся из Германии, разгрузился и поехал в Бровары на загрузку. Отец говорил с ним по телефону и обратил внимание на то, что речь у шофера невнятная — как у нетрезвого человека. Чтобы водитель не натворил бед, отец решил немедленно отстранить его от управления машиной.

— Вы обратились за помощью к полицейским?

— В конце концов, да. Получилось так: в тот же день около 15 часов мы приехали в Бровары и стали самостоятельно искать грузовик. Водитель на звонки не отвечал. На одной из улиц мы увидели патрульный автомобиль Mitsubishi. Отец решил попросить полицейских о помощи. Он объяснил им ситуацию, показал фотографию фуры, дал свой номер телефона. После этого мы еще минут 20 кружили по городу, когда раздался звонок: полицейские сообщили, что увидели на стоянке на улице Независимости грузовик, похожий на тот, фото которого мы им показывали. Когда мы туда приехали, правоохранители сказали отцу: «Сами попросите водителя выйти. А то он увидит полицейских и может заблокировать двери».

Папа открыл кабину грузовика и увидел, что водитель явно пьян, на полу валялась бутылка из-под водки. Шофер держался вызывающе, твердил: «Что от меня хотите?! Что я нарушил!?» Выходить из кабины отказывался. Тут вмешался один из полицейских: попросил отца отойти в сторону, поднялся на несколько ступенек кабины и решительно стал требовать от водителя выбираться наружу. Шофер неохотно подчинился. Полицейские изъяли у него документы и потребовали, чтобы он дунул в драгер — прибор, который определяет, пьян человек или нет. «Не буду!» — упрямился водитель. «Ты что, хочешь, чтобы мы отправили тебя в больницу на освидетельствование?» — «Я туда не поеду. Да, я выпил. Это мое право. Машина ведь стоит на месте, я никуда не еду».

Тогда полицейские переключились на нас с отцом: потребовали написать, что мы видели, как водитель ехал за рулем и при этом держал в руках бутылку с водкой, на ходу пил из нее. Мы якобы требовали его прекратить безобразие, но он нас не послушался.

Я попытался отговорить полицейских от этой «идеи». В частности, пояснил, что если сделаем, как они требуют, то нас самих привлекут к уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Обратил их внимание на то, что вокруг масса свидетелей (на стоянке находились водители нескольких десятков фур). Я заявил: «Готов написать только то, что было в действительности».

— Что на это ответили полицейские?

— Одного из них сильно разозлили мои слова, и он заявил, что составит протоколы на нас с отцом.

— Вы разве что-то нарушили?

— Нет, конечно. Полицейский направился к патрульной машине за бланками протоколов, я пошел за ним и спросил: «За что вы намерены составлять на нас протокол? Какие у вас для этого основания?» В ответ он стал материться, выпалил: «Ты, адвокат, что, законов не знаешь!?» Отец сделал ему замечание: «Не хамите». Тогда полицейский подошел к нему чуть ли не вплотную — на расстояние сантиметров 30. Поскольку сейчас пандемия коронавируса, я попросил агрессивного полицейского: «Пожалуйста, держите дистанцию». Его это сильно разозлило: «Что? -выкрикнул он. — Это ты держи дистанцию!» И ударил меня в грудь. «И ты держи дистанцию!» — гаркнул он отцу и толкнул его. «Вы ведете себя неадекватно, — заявил я полицейскому. — Звоню на горячую линию Департамента внутренней безопасности полиции».

Я достал телефон и отошел, чтобы позвонить, но сделать это не успел: увидел, что агрессивный полицейский пытается схватить отца за руки, а папа пятится от него. Потом полицейский ухватил его за воротник, стал отталкивать назад, прижал к прицепу фуры, что-то выговаривал, при этом правой свободной рукой пытался наносить папе удары в живот. Я бросился к ним, чтобы заслонить собой отца. Полицейского и пальцем не тронул — понимал, что, если вздумаю его оттолкнуть, это будет расценено как противодействие или даже нападение. К нам подбежали двое других полицейских, стали хватать меня за руки. Я пытался их образумить: «Зачем вы это делаете?! У вас же у самих есть родители!?» Они не реагировали.

Тем временем правоохранитель, который бил отца, потянул его вдоль фуры. Я вырвался и вновь попытался стать между ним и отцом. Полицейский вновь ударил меня в грудь и повалил на асфальт. В правой руке я сжимал телефон. Чтобы его не разбить, поднял руку вверх. За нее ухватился другой полицейский. А тот, что меня повалил, несколько раз ударил меня головой об асфальт. И еще нанес мне три сильных удара в живот.



— Все это происходило на глазах у свидетелей?

— Да. Людей было много, поэтому я кричал: «Вызовите полицию!» Кто-то снял происходящее на видео и затем выложил в интернет. Так что любой желающий может своими глазами увидеть часть того, что произошло. Я также все время выкрикивал, что не оказываю сопротивления.

Благодаря тому, что полицейские переключили внимание на меня, отец побежал к своей машине, чтобы оттуда позвонить в полицию. Он затем рассказал, что успел набрать 102, но двое полицейских подбежали, открыли двери и вытолкали отца из автомобиля, положили его на асфальт, надели наручники и бросили на заднее сиденье патрульной машины.

Адвокат Николай Пономарев опасается, что теперь полиция попытается сфальсифицировать против него и его отца уголовное дело

Хотя на меня тоже надели наручники, я не выпустил из рук телефон. Руки были скованы за спиной, но я все же сумел позвонить коллеге. Пришлось чуть ли не кричать, чтобы он услышал мои слова. Я успел кратко сообщить ему, что произошло и где нахожусь. Услышав мой разговор, подбежали полицейские, вырвали телефон. Сказали, что больше его не увижу.

Отцу стало плохо. Он попросил валидол или валерьянки. Полицейский ответили, что аптечки у них нет. «Тут около 50 фур, у водителей возьмите лекарства», — вмешался я. Мои слова остались без ответа. А полицейский, который нас с отцом бил, заявил, что сейчас вызовет «скорую», но не отцу, а себе. Пообещал, что оформит все так, что мы на него напали и нанесли телесные повреждения. Сказал, что ночь мы проведем в СИЗО, на нас заведут уголовное дело за сопротивление сотруднику полиции и нападение на него.

Вскоре приехала другая полицейская машина со следователем. Мы с отцом дали письменные показания и написали заявления о том, что нас избила полиция.

По заключению врачей, отец адвоката Пономарева получил сотрясение мозга

Большое спасибо моим коллегам: один за другим приехали около 20 адвокатов. Если бы не они, то неизвестно, отпустили бы нас полицейские.

«ФАКТЫ» поговорили с членом Совета адвокатов Киевской области, заместителем председателя Комитета защиты профессиональных прав адвокатов и реализации гарантий адвокатской деятельности Владимиром Щиголем, который был одним из тех, кто примчался «на подмогу» коллеге.

— Я прибыл на место событий в 17:55, — рассказал «ФАКТАМ» Владимир Щиголь. — Увидел там большое количество полицейских и несколько патрульных автомобилей. Два человека стояли в наручниках. Не трудно было догадаться, что это мой коллега (как я затем узнал, его зовут Николай Пономарев) и его отец. Возле них стоял полицейский. Представиться он отказался. Я спросил его, на каком основании задержали адвоката? Напомнил, что адвокаты защищены Законом Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Для их задержания и ареста предусмотрен специальный порядок. Ответа я не получил. После этого я заявил ходатайство руководителю следственно-оперативной группы о том, чтобы он немедленно освободил адвоката и второго задержанного. Посоветовавшись, полицейские сняли наручники с Николая Пономарева и его отца. Все происходящее я снимал на видео.

Я задал вопрос полицейским: на каком основании задержан адвокат? Они дружно отвернулись, более того — стали шарахаться от меня. На обоих задержанных были следы побоев: у адвоката возле уха виднелся свежий синяк, а у его отца из руки текла кровь. Одежда обоих была испачканной и измятой. Я попросил адвоката: «Покажите, пожалуйста, рукой, кто вас избил». Он указал на одного из полицейских. Адвокат также сообщил, что этот патрульный отнял у него мобильный телефон iphone 7. Я спросил: «Сейчас ваш телефон у него?» Он ответил: «Да».

После этого я объявил полицейскому, что он совершил преступление, подошел к нему и задержал (стал придерживать за руку). Тут следует сказать, что согласно закону каждый гражданин имеет право задержать любого человека, в том числе полицейского, если застиг его на месте преступления. Патрульный стал пятиться вдоль фуры, но я продолжал держать его. При этом я заявил следователю ходатайство немедленно обыскать этого полицейского. К сожалению, никакой реакции не последовало. Следственно-оперативная группа не мешала мне, но и не помогала. Тем временем полицейский, которого я придерживал за руку, продолжал пятиться. Таким образом мы с ним два раза обошли фуру. Свободной рукой он достал свой телефон и вызвал «скорую». Когда она прибыла, полицейский попросил врачей предоставить ему помощь. Мне пришлось отпустить его, поскольку в противном случае меня могли бы обвинить в препятствовании предоставлению медицинской помощи.

Во время всех этих событий мне постоянно звонили коллеги из Совета адвокатов Киевской области с вопросом: «Вам нужна помощь?» На что я отвечал: «Да, конечно. Я один против большой группы полицейских, которые саботируют расследование». Затем я сообщил по телефону о произошедшем в Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины. Вскоре мне на помощь стали прибывать другие адвокаты. Один из них сразу же подписал с Николаем Пономаревым договор о предоставлении правовой помощи. Мы стали документировать факты преступлений, совершенных полицейскими в отношении нашего коллеги и его отца (эти процедурные моменты очень важны для суда). Мы также добились, чтобы следователь направил потерпевших на судебно-медицинскую экспертизу.

После этого в качестве свидетеля я дал показания следователю Государственного бюро расследований в рамках возбужденного уголовного дела по факту избиения адвоката и его отца.

— Что показало медицинское освидетельствование вас и вашего отца? — спрашиваю у адвоката Николая Пономарева.

— Врачи констатировали, что у отца сотрясение мозга, ушиб грудной клетки, рана на руке.

— Важно также отметить, что полицейские, от которых пострадал адвокат Пономарев и его отец, не из Броваров, а из Киева, — подчеркнул Владимир Щиголь.

За коментарем «ФАКТЫ» обратились к пресс-секретарю Патрульной полиции Киева Роману Мартынюку.

— Сейчас проводится проверка по этому инциденту, — заявил «ФАКТАМ» по телефону Роман Мартынюк. — По ее результатам можно будет сказать, что произошло и является ли информация, распространенная адвокатом, правдивой.

— Полицейские, участвовавшие в инциденте, отстранены от выполнения служебных обязанностей?

— Решение этого вопроса зависит от результатов проверки, а она еще не завершена.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о зверском избиении полицейскими мужчины в Киеве. Пресс-секретарь Патрульной полиции Киева Роман Мартынюк прокомментировал и этот инцидент. Происшествие зафиксировано на видео, но до суда его не обнародуют.

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