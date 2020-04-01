Украина

Не уговоры и рекомендации, а жесткие меры: Зеленский записал новое обращение к украинцам (видео)

Правительство Украины работает над обеспечением мест для обязательной обсервации граждан, которые возвращаются из-за рубежа, а без нее возвращение домой будет невозможным. Об этом в новом обращении к украинцам сказал президент Владимир Зеленский. Напомним, в Украине уже запретили чартерные рейсы.

По его словам, тем, кто ломает двери аэропорта, можно сказать, что государство не позволит быть эгоистами.

«Если кто-то не понимает, что создает потенциальный риск для окружающих, если кому-то безразлично, то именно государство будет защищать здоровье миллионов других граждан. Не уговорами и рекомендациями, а жесткими действиями», — подчеркнул глава государства.

Он также сообщил о подготовке к оперативному развертыванию мобильных госпиталей в отдельных регионах Украины, а также о прибытии в Киев очередного груза из Китая, включающего десятки тысяч респираторов, костюмов защиты, 300 тысяч экспресс-текстов, а также 40 тысяч пар защитных очков.

«Такого количества очков хватит, чтобы обеспечить каждого украинского врача, который сегодня противодействует коронавирусу. Подчеркиваю, что на местах эти очки должны быть распределены среди медицинских работников, а не среди родственников или друзей», — сказал Зеленский.

Напомним, 1 апреля Кабинет Министров решил переформатировать действующие в Украине карантинные ограничения, ужесточив их.

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