Оставайтесь дома: Зеленский пообещал создать миллионы рабочих мест для вернувшихся заробитчан

Политика

Президент Владимир Зеленский поручил правительству Дениса Шмыгаля решить вопрос о создании в Украине «миллионов рабочих мест» для тысяч вернувшихся из-за рубежа украинцев. Об этом он сказал в новом видеообращении к соотечественникам.

По его словам, это необходимо, чтобы украинцы в дальнейшем не подвергали свою жизнь опасности.

Глава государства напомнил, что в Украине начата программа «Большое строительство», которая поможет созданию новых рабочих мест.

«Тысячи километров новых дорог и инфраструктурные объекты дадут тот необходимый импульс для экономического развития и создадут новые рабочие места», — объяснил Зеленский.

Напомним, политолог назвал «ФАКТАМ» имена пяти человек, которые на самом деле управляют Украиной.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter