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Оставайтесь дома: Зеленский пообещал создать миллионы рабочих мест для вернувшихся заробитчан
Президент Владимир Зеленский поручил правительству Дениса Шмыгаля решить вопрос о создании в Украине «миллионов рабочих мест» для тысяч вернувшихся из-за рубежа украинцев. Об этом он сказал в новом видеообращении к соотечественникам.
По его словам, это необходимо, чтобы украинцы в дальнейшем не подвергали свою жизнь опасности.
Глава государства напомнил, что в Украине начата программа «Большое строительство», которая поможет созданию новых рабочих мест.
«Тысячи километров новых дорог и инфраструктурные объекты дадут тот необходимый импульс для экономического развития и создадут новые рабочие места», — объяснил Зеленский.
Напомним, политолог назвал «ФАКТАМ» имена пяти человек, которые на самом деле управляют Украиной.
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