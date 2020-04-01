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Политика

Оставайтесь дома: Зеленский пообещал создать миллионы рабочих мест для вернувшихся заробитчан

20:56 1 апреля 2020 320
Оставайтесь дома: Зеленский пообещал создать миллионы рабочих мест для вернувшихся заробитчан
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Президент Владимир Зеленский поручил правительству Дениса Шмыгаля решить вопрос о создании в Украине «миллионов рабочих мест» для тысяч вернувшихся из-за рубежа украинцев. Об этом он сказал в новом видеообращении к соотечественникам.

По его словам, это необходимо, чтобы украинцы в дальнейшем не подвергали свою жизнь опасности.

Глава государства напомнил, что в Украине начата программа «Большое строительство», которая поможет созданию новых рабочих мест.

«Тысячи километров новых дорог и инфраструктурные объекты дадут тот необходимый импульс для экономического развития и создадут новые рабочие места», — объяснил Зеленский.

Напомним, политолог назвал «ФАКТАМ» имена пяти человек, которые на самом деле управляют Украиной.

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