Украина

Сотни "новых санжар": в сети показали, как караваны заробитчан возвращаются в Украину

В связи с распространением COVID-19 во всем мире и появившимся случаями заболевания им в Украине с полуночи 16 марта в страну прекратили впускать иностранцев, а также закрыли около сотни пунктов пропуска. СНБО рекомендовало украинцам вернуться из-за границы до 17 марта.

В связи с катастрофической ситуацией в европейских странах, особенно в Италии, многие украинские заробитчане стали возвращаться в Украину. На западной границе скопились многокилометровые очереди из автомобилей и пешеходов, некоторые из которых больше суток не могли попасть на родину.

Фото пешей очереди с польско-украинской границы опубликовали в сети. Очевидец пишет, что никто заробитчан не проверяет, да это и невозможно сделать из-за такого наплыва людей. Возможно, среди возвращающихся есть и носители вируса COVID-19, но вряд ли эти люди будут соблюдать режим самоизоляции.

Напомним, ограничения на границе Украины будут действовать до 3 апреля 2020 года, если из-за ситуации с распространением заболеваемости пандемическим вирусом не будет принято другое решение.

С 17 марта полностью прекратится авиасообщение, железнодорожные и автобусные перевозки. Украинцы въехать в страну смогут, но только на собственном авто.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в связи с наступлением коронавируса в Украине решили переделать все больницы в инфекционные стационары.

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