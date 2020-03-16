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Сотни "новых санжар": в сети показали, как караваны заробитчан возвращаются в Украину
В связи с распространением COVID-19 во всем мире и появившимся случаями заболевания им в Украине с полуночи 16 марта в страну прекратили впускать иностранцев, а также закрыли около сотни пунктов пропуска. СНБО рекомендовало украинцам вернуться из-за границы до 17 марта.
В связи с катастрофической ситуацией в европейских странах, особенно в Италии, многие украинские заробитчане стали возвращаться в Украину. На западной границе скопились многокилометровые очереди из автомобилей и пешеходов, некоторые из которых больше суток не могли попасть на родину.
Фото пешей очереди с польско-украинской границы опубликовали в сети. Очевидец пишет, что никто заробитчан не проверяет, да это и невозможно сделать из-за такого наплыва людей. Возможно, среди возвращающихся есть и носители вируса COVID-19, но вряд ли эти люди будут соблюдать режим самоизоляции.
Напомним, ограничения на границе Украины будут действовать до 3 апреля 2020 года, если из-за ситуации с распространением заболеваемости пандемическим вирусом не будет принято другое решение.
С 17 марта полностью прекратится авиасообщение, железнодорожные и автобусные перевозки. Украинцы въехать в страну смогут, но только на собственном авто.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в связи с наступлением коронавируса в Украине решили переделать все больницы в инфекционные стационары.
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