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В Украине станет намного меньше генералов: Хомчак заявил о важных изменениях в ВСУ
В украинской армии, чья боеспособность ставится некоторыми иностранцами под сомнение, грядут важные изменения. В частности, сократится 17 генеральских должностей. Об этом в интервью АрміяInform завил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак.
«В процессе нынешней реформы в нашем войске сокращается 17 генеральских должностей», — сказал он.
По его словам, в Верховную Раду подан законопроект о реформе генеральских званий.
«Мы предложили нашим законодателям ввести генеральские звания с национальными особенностями, а именно: однозвездочный, как в НАТО, бригадный генерал, двухзвездочный — генерал-хорунжий, трехзвездочный — генерал-поручик, и четырехзвездочный генерал», — сказал он.
Хомчак подчеркнул, что это предложение базируется как на историческом наследии Украины, так и на мировой практике.
Так, во многих странах-партнерах есть и национальные высшие воинские звания — в Польше, США, и не только.
Поэтому было подано предложение: за особые военные заслуги перед Украиной присваивать высшее генеральское звание — «генерал армии Украины».
«Бригадные генералы у нас будут на тех должностях, на которых сейчас однозвездочные генералы. Некоторые ошибочно полагают, что генеральское звание будут присваивать комбригам», — пояснил Хомчак.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил о том, что количество военных частей Вооруженных сил Украины не будут сокращать, однако их численность планируют «свести к оптимальном количеству». Таким образом он ответил на вопрос о некомплекте военных частей вместе с увеличением их количества в течение последних лет.
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