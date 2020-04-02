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Британская медсестра рассказала о муках пациентов с коронавирусом

4:40 2 апреля 2020 282
Британская медсестра
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

19-летняя девушка-волонтер Люси Хатчинг, работающая в госпитале города Саутгемптона, рассказала о ситуации с лечением больных коронавирусом в Соединенном Королевстве и о том, какие страдания они испытывают.

Ее рассказ приводит Daily Mail.

В частности, медсестра сообщила, что страдания пациентов с COVID-19 и стремительно растущее число новых больных заставляют многих врачей усомниться в том, что пандемия завершится в ближайшее время.

Британская медсестра рассказала о муках пациентов с коронавирусом.

«По глазам некоторых пациентов видно, что им больно, однако они говорят, что с ними все в порядке, но это не так. Мне бывает страшно, думаю, что ситуация станет еще хуже. Похоже, это только начало», — отметила медсестра.

Также девушка пожаловалась изданию на нехватку средств индивидуальной защиты, хотя пациентов становится все больше. По ее словам, многие медики по-настоящему напуганы происходящим, но продолжают делать свою «замечательную» работу.

На данный момент в госпиталь Саутгемптона привозят больных с последней стадией COVID-19, пациентов от 60 до 90 лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в среду, 1 апреля, число умерших от коронавируса COVID-19 в мире превысило очередную психологическую отметку и составляет теперь 46 тысяч 155 человек. За сутки добавилось 3 853 новых случая с летальным исходом. При этом уровень смертности остался прежний — 19%. Общее число инфицированных приближается к миллиону: их зарегистрировано уже 921 тысяча. В первый день апреля было выявлено 62 тысячи 700 новых случаев заражения. Коронавирус обнаружен в 201 стране мира.

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