Доигралась: Алину Гросу поздравляют с беременностью (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская актриса и певица GROSU (Алина Гросу), которая недавно удивила короткой стрижкой, похвасталась в сети положительным тестом на беременность.

«Мы сами в шоке. Ура!» — подписала Алина кадры с тестом. Многие поклонники Алины не поверили ей, ведь сообщила она об этом 1 апреля. Но большинство решило, что шутить так певица не может. Да и со дня свадьбы Алины ее поклонники ждали, когда же она объявит о беременности. Поэтому Гросу получила множество поздравлений.

«Люблю вас, поздравляю, Алиночка!», «Алина, поздравляю! Это самое прекрасное, что может случиться с женщиной», «Класс, я этого так долго ждала, ты хорошая мама я, уверена», — пишут комментаторы.

Напомним, что ранее о беременности заявила Ирина Федишин. И получила свою порцию поздравлений в сети, но позже опровергла информацию о беременности.

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