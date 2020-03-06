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Алина Гросу удивила короткой стрижкой и декольте (фото)

14:01 6 марта 2020 525
Алина Гросу
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская актриса и певица GROSU (Алина Гросу), которая недавно презентовала новый клип, удивила поклонников новой стрижкой.

Алина, которую все помнят длинноволосой блондинкой, теперь с каре. А вот ее привычка носить декольтированную одежду осталась.

Стрижка поклонникам Алины понравилась. «Какая ж ты красивая», «Красотка», «Как муж отреагировал на эту красоту?» — пишут комментаторы. Они отмечают, что Алине хорошо и с короткими, и с длинными волосами. «Даже лысой было бы хорошо», — подчеркивают ценители творчества певицы.

Кстати, ранее Гросу показывала фото в светлом парике и была жестко раскритикована в сети.

Напомним, что недавно новой стрижкой похвасталась Анна Седокова. Правда, она решила ограничится челкой.

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