Шоу-бизнес

Две полоски: популярная украинская певица показала тест на беременность (фото)

Популярная украинская певица Ирина Федишин, которую ранее заподозрили в беременности, показала положительный тест на беременность.

Фото теста появилось на соцстраничке певицы. «Мы счастливы», — подписала снимок Ирина, добавив три сердечка.

Поклонники разделились: одни поздравляют свою любимицу, другие пишут о первоапрельской шутке. Правда, большинство пользователей сети считают, что так не шутят, и желают певице родить девочку.

Отметим, что певица и ее муж и продюсер Виталий Човнык воспитывают сыновей Юрия и Олега.

Напомним, что ранее телеведущий Владимир Остапчук заявил, что у него роман с актрисой «Дизель Шоу» Викторией Булитко. Остапчуку не поверили и поздравили с Днем смеха.

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