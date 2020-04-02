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Украина

Скандал вокруг "пленок Ермака": адвокат заявил об угрозах Леросу

10:30 2 апреля 2020 29
Гео Лерос
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Адвокат Маси Найем, представляющий интересы народного депутата Украины, «слуги народа» Гео Лероса, обнародовавшие скандальные «пленки Ермака», заявил об угрозах его клиенту.

«У Гео был допрос и мы обратились о защите, поскольку ему начали поступать угрозы», — заявил адвокат в интервью «Громадскому», добавив, что на данный момент по «пленкам Ермака» открыто пять уголовных производство, одно из них — по обращению народного депутата Украины в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

По его словам, Гео Леросу СБУ вручила две повестки на допрос — на 3 и 6 апреля, однако на первый они не смогут приехать, поскольку в этот день парламентарий будет на допросе в ГБР. «Его на допрос вызывают лишь в качестве свидетеля», — отметил Маси Найем.

Тем временем группа депутатов из «Слуги народа» официально обратилась в силовые органы — ГБР, Офис Генпрокурора, САП, СБУ, МВД по поводу обнародованных их коллегой пленок о возможной коррупции и продаже должностей. Парламентарии добиваются встречи президента Украины Владимира Зеленского с фракцией партии «Слуга народа».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что скандальное видео, на котором якобы присутствует его брат Денис, используется для борьбы с украинской властью, а Лео Герос опубликовал новые видеозаписи, касающиеся кадровых назначений в «Энергоатом».

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