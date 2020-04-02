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Скандал вокруг "пленок Ермака": адвокат заявил об угрозах Леросу
Адвокат Маси Найем, представляющий интересы народного депутата Украины, «слуги народа» Гео Лероса, обнародовавшие скандальные «пленки Ермака», заявил об угрозах его клиенту.
«У Гео был допрос и мы обратились о защите, поскольку ему начали поступать угрозы», — заявил адвокат в интервью «Громадскому», добавив, что на данный момент по «пленкам Ермака» открыто пять уголовных производство, одно из них — по обращению народного депутата Украины в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
По его словам, Гео Леросу СБУ вручила две повестки на допрос — на 3 и 6 апреля, однако на первый они не смогут приехать, поскольку в этот день парламентарий будет на допросе в ГБР. «Его на допрос вызывают лишь в качестве свидетеля», — отметил Маси Найем.
Тем временем группа депутатов из «Слуги народа» официально обратилась в силовые органы — ГБР, Офис Генпрокурора, САП, СБУ, МВД по поводу обнародованных их коллегой пленок о возможной коррупции и продаже должностей. Парламентарии добиваются встречи президента Украины Владимира Зеленского с фракцией партии «Слуга народа».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что скандальное видео, на котором якобы присутствует его брат Денис, используется для борьбы с украинской властью, а Лео Герос опубликовал новые видеозаписи, касающиеся кадровых назначений в «Энергоатом».
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