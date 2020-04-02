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- 10:56 Венедиктова представила нового замгенпрокурора: что известно об Игоре Мустеце
Венедиктова представила нового замгенпрокурора: что известно об Игоре Мустеце
После отставки замгенпрокурора Виктора Трепака, который возмутился тем, что решением главы Офиса генпрокурора у него забрали кураторство дел о расстрелах на Майдане и убийстве Екатерины Гандзюк, Ирина Венедиктова представила своего нового зама — Игоря Мустецу.
О новом замгенпрокурора известно, что он с сентября 2016 года занимал должность первого заместителя прокурора Черновицкой области
Мустеца Игорь Васильевич — старший советник юстиции. Родился 23 июня 1980 года в Черновцах. В 2001 году окончил Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича, а в 2013 году — Национальную академию прокуратуры Украины.
В органах прокуратуры работает с ноября 2002 года. Занимал должности: помощника прокурора Черновцов, прокурора отдела надзора за соблюдением законов органами внутренних дел при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия прокуратуры Черновицкой области, заместителя прокурора Садгорского и Шевченковского районов города Черновцы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 31 марта Ирина Венедиктова подписала заявление Виктора Трепака, оставившего пост замгенпрокурора по собственному желанию.
Ранее заявление об отставке с поста замгенпрокурора и увольнении из прокуратуры подал Виктор Чумак.
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