28.00 / 28.63 30.42 / 31.42
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Трепак высказался о своей отставке

17:02 27 марта 2020 87
Трепак
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак, которого отстранили от руководства Департаментом, ведущим надсмотр за делами СБУ, подтвердил, что уходит в отставку.

«Да, это правда. Я подал заявление. Уже нет смысла просто. Работаю до понедельника», — цитирует слова прокурора «Левый берег».

Напомним, что 27 марта стало известно, что новый генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила Виктора Трепака от всех дел, расследованием которых занимается СБУ, в частности от «дел Майдана» и расследования убийства Екатерины Гандзюк. Руководить Департаментом будет зампрокурора Алексей Симоненко.

После этого Трепак написал заявление на увольнение. Но Венедиктова его отставку пока не приняла.

Трепак — воевал на Донбассе. С 2015 по 2016 годы занимал должность первого замглавы СБУ. Заместителем генпрокурора Трепак был назначен 8 октября 2019 года Русланом Рябошапкой.

Как сообщали «ФАКТЫ», после отставки генпрокурора Руслана Рябошапки уволился и его первый заместитель Виталий Касько.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

прибор вентиляции легких

В Украине создали прибор вентиляции легких, который поможет спасти заболевших коронавирусом

Тест на коронавирус

Врачи прописали препараты, которые стоят нереально дорого, — одессит с коронавирусом (видео)

прибор для подключения двух пациентов к АИВЛ

В Украине создали устройство, позволяющее спасти от коронавируса вдвое больше жизней (фото, видео)

Переход на летнее время

Украина перейдет на летнее время: когда и в какую сторону переводить стрелки часов

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер