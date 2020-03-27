- 17:12 Популярное лекарств помогло "девушке Бонда" в борьбе с коронавирусом: почему парацетамол эффективен уже более 100 лет?
- 17:02 Трепак высказался о своей отставке
- 17:02 В Украине создали устройство, позволяющее спасти от коронавируса вдвое больше жизней
- 17:01 У главы Минздрава Великобритании диагностировали коронавирус
- 16:51 Врачи прописали препараты, которые стоят нереально дорого, — одессит с коронавирусом
- 16:49 Украина перейдет на летнее время: когда и в какую сторону переводить стрелки часов
- 16:39 В Виннице пять сотрудниц роддома заразились коронавирусом
- 16:36 Украинцам продлили разрешения на проживание в Италии
- 16:16 Заразившийся коронавирусом таксист возил пассажиров в «Борисполь»: выяснились скандальные детали
- 16:14 Россия перебросила на Донбасс более 30 вагонов с боеприпасами: в разведке раскрыли детали
- 16:09 На Донбассе из-за коронавируса вводят новые ограничения: что об этом известно
- 16:04 «Дышите ровно. Время работает на нас»: Борис Акунин о своей борьбе с коронавирусом
Трепак высказался о своей отставке
Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак, которого отстранили от руководства Департаментом, ведущим надсмотр за делами СБУ, подтвердил, что уходит в отставку.
«Да, это правда. Я подал заявление. Уже нет смысла просто. Работаю до понедельника», — цитирует слова прокурора «Левый берег».
Напомним, что 27 марта стало известно, что новый генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила Виктора Трепака от всех дел, расследованием которых занимается СБУ, в частности от «дел Майдана» и расследования убийства Екатерины Гандзюк. Руководить Департаментом будет зампрокурора Алексей Симоненко.
После этого Трепак написал заявление на увольнение. Но Венедиктова его отставку пока не приняла.
Трепак — воевал на Донбассе. С 2015 по 2016 годы занимал должность первого замглавы СБУ. Заместителем генпрокурора Трепак был назначен 8 октября 2019 года Русланом Рябошапкой.
Как сообщали «ФАКТЫ», после отставки генпрокурора Руслана Рябошапки уволился и его первый заместитель Виталий Касько.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!