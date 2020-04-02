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Украина

«Все умершие от коронавируса старше 50 лет»: в Минздраве сделали странное заявление

11:02 2 апреля 2020 1071
Виктор Ляшко
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Всем 20 жертвам коронавируса в Украине было больше 50 лет, а 88% из них имели также хронические заболевания. Об этом на брифинге в Министерстве здравоохранения 2 апреля заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, среди умерших — 15 женщин и пять мужчин.

«Почти все умершие, 88%, имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких», — констатировал медик, в очередной раз призвав украинцев соблюдать правила карантина.

Кроме того, по его словам, людям из группы риска, особенно пожилым, необходима максимально жесткая самоизоляция.

Всего по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине зафиксировано 804 случая COVID-19.

Стоит отметить, что в Украине скончались две молодые женщины, у которых также диагностировали коронавирус. 33-летняя Татьяна Вышиван умерла в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы. У женщины были тяжелые сопутствующие заболевания, которые и стали причиной смерти.

А 30 марта стало известно о смерти 37-летней роженицы в Ивано-Франковске. При поступлении в роддом она якобы скрыла, что недавно вернулась из Польши. COVID-19 у женщины был подтвержден уже после смерти.

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