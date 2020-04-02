Украина

Из-за коронавируса в Украине перекрывают дороги: что об этом известно

В Украине из-за пандемии коронавируса появляется все больше закрытых на въезд и выезд территорий.

На данный момент самой закрытой остается Черновицкая область, где по последним данным, заболели уже 143 человека. На территорию всего региона разрешили въезжать исключительно жителям области, а покидать ее можно только тем, кто возвращается в другие части Украины. Самые строгие меры касаются сел, ставших эпицентром распространения вируса на Буковине — Коленковцев, Топоровцев, Бочковцев и Грозненцев.

В Ивано-Франковске с 2 апреля на въезде в город поставили специальные блокпосты для контроля распространения коронавирусной инфекции. Контрольно-пропускные пункты будут работать с 07:00 до 20:00, сообщает Обозреватель.

В Сумской области ограничили въезд в село Казачье, где коронавирусом заболело восемь человек (двое из них — скончались), а также в Конотоп. Правда, в городе блокпосты не появились — мэр Артем Семенихин не уверен в их эффективности.

В Черкасской области ограничения действуют в городке Каменка, где подтверждено 17 случаев коронавируса. Там разрешено только движение специального и экстренного транспорта. Введен комендантский час (с 20:00 до 6:00).

В Ровенской области заблокировали село Тынное. Там после богослужения COVID-19 заразились 13 человек, три человека скончались. Теперь на въезд в населенный пункт поставили блокпосты.

В Одессе власти решили закрыть город для автомобилей из других населенных пунктов с 1 апреля. Кроме того, предлагается запретить въезд в Одессу всех транспортных средств, кроме тех, которые обслуживают предприятия, расположенные в областном центре, и/или принадлежат (находятся в пользовании) у граждан, проживающих или работающих в городе.

Херсон закрыли на строгий карантин со 2 апреля. Это произошло после подтверждения первого случая коронавируса.

Напомним, затронули ограничения и Киевскую область — там закрыты «на карантин» населенные пункты Козин Обуховского и Лесники Киево-Святошинского районов.



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