Президент Филиппин приказал расстреливать людей за нарушение карантина

Мир

На Филиппинах граждан уведомили о крайних мерах, которые будут применяться к нарушителям карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что приближающаяся к пику пандемия коронавируса COVID-19 признана самой большой проблемой человечества со времен Второй мировой войны.

Как сообщает CNN, президент Филиппин Родриго Дутерте выступил с телеобращением, в котором обратился к силовым структурам с призывом противодействовать нарушителям карантина: «Если они станут неуправляемыми и будут оказывать сопротивление, и вашей жизни будет угрожать опасность, пристрелите их!»

Президент Родриго Дутерте также призвал филиппинцев соблюдать введенные карантинные ограничения.

Правда, позже пресс-служба назвала слова Дутерте о расстрелах «гиперболой».

Как сообщалось ранее, британская медсестра рассказала о мучительных страданиях пациентов коронавирусом и стремительно растущем количестве новых больных.

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