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Президент Филиппин приказал расстреливать людей за нарушение карантина
На Филиппинах граждан уведомили о крайних мерах, которые будут применяться к нарушителям карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что приближающаяся к пику пандемия коронавируса COVID-19 признана самой большой проблемой человечества со времен Второй мировой войны.
Как сообщает CNN, президент Филиппин Родриго Дутерте выступил с телеобращением, в котором обратился к силовым структурам с призывом противодействовать нарушителям карантина: «Если они станут неуправляемыми и будут оказывать сопротивление, и вашей жизни будет угрожать опасность, пристрелите их!»
Президент Родриго Дутерте также призвал филиппинцев соблюдать введенные карантинные ограничения.
Правда, позже пресс-служба назвала слова Дутерте о расстрелах «гиперболой».
Как сообщалось ранее, британская медсестра рассказала о мучительных страданиях пациентов коронавирусом и стремительно растущем количестве новых больных.
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