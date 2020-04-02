Украина

На Виннитчине первый человек вылечился от коронавируса

В Виннице излечился от СOVID-19 житель областного центра, который был инфицирован после путешествия по Европе. Напомним, в Винницкой области по состоянию на 10:00 2 апреля насчитывался 51 инфицированный коронавирусом пациент.

32-летнего мужчину уже выписали из Первой городской больницы, сообщил в Facebook мэр Винницы Сергей Моргунов.

По его словам, хотя пациент чувствует себя хорошо, он еще должен оставаться в самоизоляции в течение двух недель.

По данным на 10:00 2 апреля, в Украине подтверждены 804 случаев COVID-19. Зафиксированы 20 случаев с летальным исходом и 13 случаев выздоровления пациентов. Среди выздоровевших — и житель Буковины, который стал первым пациентом в Украине с подтвержденным диагнозом СOVID-19.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter