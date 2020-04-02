Здоровье и медицина

До сих пор в самоизоляции: появилось видео с первым заболевшим коронавирусом украинцем

Журналисты побеседовали с пациентом № 1 в Украине, с которого 3 марта началась пандемия коронавируса в нашей стране. Житель Черновцов Александр Снежан был первым, кого госпитализировали с COVID-19, а после него жители подъезда отправили на обсервацию и его здоровую жену.

По словам мужчины, он сам обратился к медикам, поскольку понимал, что в Италии, где он путешествовал, начинается эпидемия.

По возвращению в Черновцы Александр и его супруга не встречались с друзьями и близкими, самоизолировавшись в своей квартире.

Когда же больного госпитализировали, его поместили в отдельный неотапливаемый бокс инфекционной больницы.

«Там не было отопления, а температура внутри достигала не более 11 градусов тепла. Спал в курточке неделю, но лечение шло нормально», — рассказал Александр в интервью ТСН.

Также стало известно, что врачебную тайну о его диагнозе разгласила медсестра, которая затем была подвергнута административному взысканию за распространение неправдивой информации о коронавирусе.

Сейчас Александр все еще находится в самоизоляции дома. Через неделю у него повторно возьмут анализ крови для окончательного подтверждения выздоровления.

На соседей, которые травили его жену, зла не держит, и советует всем, кто заболел, не падать духом и доверять врачам.

Напомним, о выздоровлении Александра стало известно 20 марта. Об этом в своем видеообращении сообщил украинцам и президент Украины.

Всего по состоянию на 22:00 1 апреля от коронавируса в Украине излечились уже 13 человек.



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