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Общество и люди

Высаживали из поезда и не брали в маршрутки: сеть потрясла история украинской медсестры

15:06 2 апреля 2020 66
Медсестра в Мечникова
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Главврач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, ранее сообщивший о спасении бойца ВСУ с тяжелейшим ранением головы, рассказал о том, с каким трудом добирается на работу медсестра, помогающая пациентам в реанимации.

«Неля, 39 лет, живет в Васильковке. Работает в Мечникова младшей медсестрой… С большими трудностями она добирается в Мечникова, чтобы оказать помощь тяжелейшим больным в отделении реанимации. Ее высаживали из служебного вагона поезда, не брали маршрутки. Она остается после работы в свободной палате отделения, боясь повторить страшный путь обратно домой», — пишет Сергей Рыженко на своей страничке в социальных сетях.

Под этим постом интернет-пользователи оставили немало комментариев со словами благодарности медикам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в социальные сети выложили фотографию медсестры из столичной больницы, работающей в инфекционном отделении, со страшными шрамами от маски на лице.

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