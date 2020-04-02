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«Украина не может позволить себе дефицит лекарственных средств во время эпидемии COVID, — эксперт
Необходимо создать специальную координационную группу при Офисе президента для решения важнейших вопросов обеспечения бесперебойной работы производителей лекарственных средств. Об этом 2 апреля на пресс-конфцеренции в ИА «Интерфакс-Украина» заявил советник по медицинским вопросам ПАО «Фармак» Виталий Усенко.
«Должен быть стратегический план развития производства субстанций и лекарственных препаратов. Каждая страна в период эпидемии становится изолированной во многих смыслах и должна быть готова противостоять вызовам самостоятельно», — отметил Виталий Усенко. Виталий Усенко.
Усенко подчеркнул, что компания «Фармак» поддерживает инициативу по разработке комплексной программы по фармацевтической безопасности Украины.
«Совместно мы наработаем план, чтобы потребности населения в лекарственных средствах были полностью удовлетворены. Что нужно в первую очередь? Мировая эпидемия уже привела к острому дефициту лекарственных средств и ингредиентов для их изготовления в ряде стран, включая ЕС — закрываются заводы, страдает дистрибуция, страны ограничивают экспорт тех препаратов, которые им самим нужны. Сегодня правительство предусмотрело льготные условия ввоза для ряда лекарств и медсредств, необходимых для лечения коронавирусной инфекции. Но нельзя забывать, что люди продолжают болеть и не вирусными заболеваниями — астмой, диабетом, онкологиейя. Дефицит любых лекарственных препаратов может негативно отразится на общем иммунитете населения и сопротивляемости коронавирусу», — отметил Виталий Усенко.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО,"ФАКТЫ"
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