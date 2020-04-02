27.38 / 27.87 29.59 / 30.39
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

«Украина не может позволить себе дефицит лекарственных средств во время эпидемии COVID, — эксперт

16:41 2 апреля 2020
аптека
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Необходимо создать специальную координационную группу при Офисе президента для решения важнейших вопросов обеспечения бесперебойной работы производителей лекарственных средств. Об этом 2 апреля на пресс-конфцеренции в ИА «Интерфакс-Украина» заявил советник по медицинским вопросам ПАО «Фармак» Виталий Усенко.

«Должен быть стратегический план развития производства субстанций и лекарственных препаратов. Каждая страна в период эпидемии становится изолированной во многих смыслах и должна быть готова противостоять вызовам самостоятельно», — отметил Виталий Усенко. Виталий Усенко.

Усенко подчеркнул, что компания «Фармак» поддерживает инициативу по разработке комплексной программы по фармацевтической безопасности Украины.

«Совместно мы наработаем план, чтобы потребности населения в лекарственных средствах были полностью удовлетворены. Что нужно в первую очередь? Мировая эпидемия уже привела к острому дефициту лекарственных средств и ингредиентов для их изготовления в ряде стран, включая ЕС — закрываются заводы, страдает дистрибуция, страны ограничивают экспорт тех препаратов, которые им самим нужны. Сегодня правительство предусмотрело льготные условия ввоза для ряда лекарств и медсредств, необходимых для лечения коронавирусной инфекции. Но нельзя забывать, что люди продолжают болеть и не вирусными заболеваниями — астмой, диабетом, онкологиейя. Дефицит любых лекарственных препаратов может негативно отразится на общем иммунитете населения и сопротивляемости коронавирусу», — отметил Виталий Усенко.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО,"ФАКТЫ"

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ношение масок

ВОЗ призвала здоровых людей отказаться от ношения медицинских масок

Шахов

Нардеп Шахов заявил, что коронавирус — биологическое оружие

Лобовое стекло

В Кропивницком неадекватные пассажиры без масок разбили рейсовый автобус из-за замечания (видео)

Обыск

Чиновник «слил» секретные планы Минобороны Украины: что произошло (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер