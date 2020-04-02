Украина

Переполох на Херсонщине: от коронавируса погибла медсестра районной больницы

В Херсонской области в городе Олешки от коронавируса COVID-19 умерла медсестра, ее коллег поместили на самоизоляцию. Об этом сообщает Укринформ.

«К сожалению, мы имеем первый летальный исход — женщина в Олешках умерла и, к сожалению, это медицинский работник», — заявил на брифинге председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

По словам директора департамента здоровья ОГА Виктора Короленко, медицинские работники, которые работали в одном коллективе с умершей, находятся на самоизоляции. В связи с этим рассматривается вопрос о временном переводе в эту районную больницу медиков из других учреждений.

Всего в Херсонской области на самоизоляции находятся 130 медицинских работников.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области от коронавируса вылечился первый пациент.

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