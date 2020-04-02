Дышите глубже: под Киевом горят торфяники (видео)

Происшествия

В Киевской области за последние сутки зафиксировано 3 случая возгорания торфа.

Как сообщили в областном главке ГС ЧС, возгорание высушенного торфяного болота пришлось тушить в Иванковском, Бородянском и Киево-Святошинском районах. На тушение было привлечено 12 единиц техники и 35 человек личного состава.

Ликвидация в настоящее время еще продолжается.

В ГС ЧС напомнили, что горение торфа, как правило, происходит в виде тления. Если пожар проникает в почву на глубину более полутора метров, то его не способны потушить даже сильные ливни.

Дым от таких пожаров распространяется на большие территории, что резко снижает видимость, вызывает значительные трудности в работе транспорта и ухудшает самочувствие людей.

Одной из главных причин возникновения торфяных пожаров спасатели называют человеческий фактор. Небрежное обращение с огнем может привести к серьезным последствиям.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что от рук человека чуть не пострадала уникальная Долина нарциссов в Закарпатье. Из-за поджога сухой травы на территории Карпатского биосферного заповедника выгорело около 10 гектаров территории.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter