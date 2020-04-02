27.37 / 27.87 29.55 / 30.36
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Дышите глубже: под Киевом горят торфяники (видео)

17:05 2 апреля 2020 223
тушение торфа
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Киевской области за последние сутки зафиксировано 3 случая возгорания торфа.

Как сообщили в областном главке ГС ЧС, возгорание высушенного торфяного болота пришлось тушить в Иванковском, Бородянском и Киево-Святошинском районах. На тушение было привлечено 12 единиц техники и 35 человек личного состава.

Ликвидация в настоящее время еще продолжается.

В ГС ЧС напомнили, что горение торфа, как правило, происходит в виде тления. Если пожар проникает в почву на глубину более полутора метров, то его не способны потушить даже сильные ливни.
Дым от таких пожаров распространяется на большие территории, что резко снижает видимость, вызывает значительные трудности в работе транспорта и ухудшает самочувствие людей.

Одной из главных причин возникновения торфяных пожаров спасатели называют человеческий фактор. Небрежное обращение с огнем может привести к серьезным последствиям.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что от рук человека чуть не пострадала уникальная Долина нарциссов в Закарпатье. Из-за поджога сухой травы на территории Карпатского биосферного заповедника выгорело около 10 гектаров территории.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Павлина Шимбир

«Врач сказал, что это конец»: украинку в Италии вылечили от коронавируса по новой методике

Ношение масок

ВОЗ призвала здоровых людей отказаться от ношения медицинских масок

Батарея отопления

В Киеве объявили об отключении отопления в жилых домах: названа дата

Тест

Переполох на Херсонщине: от коронавируса погибла медсестра районной больницы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер