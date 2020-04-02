Шмыгаль запретил вывоз гречки из Украины

Украина

В четверг, 2 апреля, Кабмин на внеочередном заседании ввел запрет на экспорт гречки, спрос на которую возрос после введения карантина в связи с коронавирусом.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщило, что постановлением правительства вводится временный — до 1 июля 2020 года — режим лицензирования и квотирования экспорта гречки и зерна гречихи лущеного.



При этом установлен нулевой объем квоты для указанных товаров (по кодам согласно УКТВЭД 1008 10 00 00 и 1104 29 17 00).

В Минэкономики назвали запрет на экспорт гречки временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка, так как ранее границы для экспорта гречихи временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан.

По данным министерства, сейчас ситуация на украинском рынке является стабильной. Ведомство будет призывать украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречихой.

Как сообщали «ФАКТЫ», повышенный спрос на продукты, который фиксировался в начале объявленного правительством карантина, уже остановился.

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