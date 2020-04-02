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Шмыгаль запретил вывоз гречки из Украины
В четверг, 2 апреля, Кабмин на внеочередном заседании ввел запрет на экспорт гречки, спрос на которую возрос после введения карантина в связи с коронавирусом.
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщило, что постановлением правительства вводится временный — до 1 июля 2020 года — режим лицензирования и квотирования экспорта гречки и зерна гречихи лущеного.
При этом установлен нулевой объем квоты для указанных товаров (по кодам согласно УКТВЭД 1008 10 00 00 и 1104 29 17 00).
В Минэкономики назвали запрет на экспорт гречки временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка, так как ранее границы для экспорта гречихи временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан.
По данным министерства, сейчас ситуация на украинском рынке является стабильной. Ведомство будет призывать украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречихой.
Как сообщали «ФАКТЫ», повышенный спрос на продукты, который фиксировался в начале объявленного правительством карантина, уже остановился.
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