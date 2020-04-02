Украина

Ажиотажа больше нет: украинцы перестали массово скупать сахар и гречку

Повышенный спрос на продукты, который фиксировался в течение двух последних недель, уже остановился. Об этом заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий сообщает в своем Facebook.

По словам представителя министерства, объемы реализации начали снижаться, а торговые сети наращивают свои запасы.

«За последнюю неделю больше реализация снизилась по сахару (-27%), салу (-30%) и маслу сливочному (-50%). По ТОП-3 продуктов, вокруг которых больше всего дискуссий последние дни, то ажиотаж и реализация по ним, также снижается: гречка (-17%), мука (10%), лук (-22%)», — написал Тарас Высоцкий.

При этом в комментариях выражаются сомнения в достоверности приведенных цифр:

Ранее сообщалось, что Ульяна Супрун посоветовала, как хранить запасы круп.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter