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Украина

Ажиотажа больше нет: украинцы перестали массово скупать сахар и гречку

18:00 2 апреля 2020 41
Гречка
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Повышенный спрос на продукты, который фиксировался в течение двух последних недель, уже остановился. Об этом заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий сообщает в своем Facebook.

По словам представителя министерства, объемы реализации начали снижаться, а торговые сети наращивают свои запасы.

«За последнюю неделю больше реализация снизилась по сахару (-27%), салу (-30%) и маслу сливочному (-50%). По ТОП-3 продуктов, вокруг которых больше всего дискуссий последние дни, то ажиотаж и реализация по ним, также снижается: гречка (-17%), мука (10%), лук (-22%)», — написал Тарас Высоцкий.

При этом в комментариях выражаются сомнения в достоверности приведенных цифр:

Ранее сообщалось, что Ульяна Супрун посоветовала, как хранить запасы круп.

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