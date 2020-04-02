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Происшествия

В Одессе прогремел взрыв в жилой многоэтажке

23:17 2 апреля 2020 235
Одесса дом
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одессе, где накануне у сотрудника мэрии обнаружили COVID-19, вечером в четверг, 2 апреля, прогремел сильный взрыв в жилом пятиэтажном доме по улице Краснова, 11.В.

По словам очевидцев, эпицентр взрыва находился во второй парадной. Говорят, взрывная волна буквально «вынесла» стекла секла с фрагментами рам на лестничных пролетах третьего и четвертого этажей.

Дом, возведенный в 1960-х годах и эксплуатируемый по сей день, устоял.

Жильцы говорят: «Тогда строили на совесть, хотя Никита Хрущев (тогдашний руководитель СССР — Авт.) и заверял всех в том, что пятиэтажки и целые жилые массивы из них, которые именовали „Черемушки“, это — времянки. А вот стоят до сих пор…»

По предварительным сведениям, в результате ЧП никто, к счастью, не пострадал.

На месте работают сотрудники «чрезвычайных» служб. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в феврале в городе Рени, на юге Одесской области, раздался взрыв, грохот от которого был слышен в разных районах населенного пункта.

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