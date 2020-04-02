Шмыгаль перечислил приоритеты деятельности Кабмина на ближайшие месяцы

Украина

В Кабинете министров, запретившем вывоз гречки из Украины, утвердили на внеочередном заседании 2 апреля программу деятельности правительства.

Об этом заявил в своем официальном Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Кабинет Министров утвердил программу деятельности. В ближайшее время представим ее на рассмотрение в Верховную Раду. С самого начала деятельности нашего правительства мы выделили системные приоритеты. Безусловно, пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в нашу работу. Но мы не отказываемся от запланированных изменений и реформ и обязательно продолжим их воплощать, несмотря на COVID-19. Вскоре мы обнародуем собственно Программу, а сейчас готовы поделиться приоритетами», — написал он.

В программе отмечается, что правительство должно обеспечить:

материальное благосостояние украинцев путем построения эффективной экономической системы страны;

развитие предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест, обеспечение равных возможностей для всех предприятий;

соблюдение высоких социальных стандартов, развитие образования, науки, культуры и системы государственных услуг;

защиту территориальной целостности и суверенитета Украины и безопасную реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины.

Также правительство подтвердило неизменный курс на европейскую и евроатлантической интеграции Украины и заявило о планах реализовать принципы экономического, правового, социального развития, предусмотренных в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС. Еще одним пунктом указана интеграция в НАТО, которая должная укрепить обороноспособность Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство создать дополнительно миллион рабочих мест для того, чтобы удержать на родине тех украинцев, которые вернулись домой во время карантина.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кабмин дал рекомендации бизнесу, которые должны способствовать уменьшению очередей и скопления посетителей в магазинах. В частности, аптекам порекомендовали работать круглосуточно. Что же касается допуска посетителей в торговые залы, то это не должно быть больше одного человека на 10 квадратных метров, с соблюдением 1,5-метровой дистанции между людьми.

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