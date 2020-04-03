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Кишечник и глотка: внутри человека нашли новые очаги размножения коронавируса
Вызывающий заболевание COVID-19 коронавирус SARS-CoV-2 размножается в организме человека не только в легких: очагом его распространения инфекции являются также верхние дыхательные пути и кишечник.
Соответствующее исследование немецких и британских ученых, пока не прошедшее рецензирование, направлено на публикацию в журнал Nature, пишет «Лента.ру».
Специалисты провели подробный анализ девяти случаев заболевания COVID-19. В образцах у каждого больного содержание вируса в образцах с глотки было особенно высоким в течение первой недели после обнаружения симптомов заболевания.
Кроме того, у одного и того же больного COVID-19 в верхних дыхательных путях и легких были найдены различные штаммы SARS-CoV-2, что указывает на их независимое друг от друга развитие. Ученые утверждают, что моча и кровь никогда не давали положительный результат на SARS-CoV-2.
Специалисты полагают, что присутствие SARS-CoV-2 в верхних дыхательных путях способствует незаметной передаче инфекции от больных с легкой формой здоровым.
«COVID-19 может проявляться как легкое заболевание верхних дыхательных путей. Активная репликация вируса в верхних дыхательных путях предоставляет потенциальную возможность сдерживание COVID-19 в перспективе», — говорится в статье.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что американский биолог Джордж Виттемьер из Университета штата Колорадо заявил, что запрет торговли мясом диких животных помог бы избежать многих вирусных инфекций, с которыми в последние десять лет сталкивается человек. Кроме того, Американский колледж врачей сообщил, что SARS-CoV-2 может обнаруживаться в образцах мокроты и кала, даже если коронавируса нет в пробах с носоглотки.
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