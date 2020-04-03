Трамп вновь сделал тест на CoViD-19: стали известны результаты

Мир

Готовящийся к введению карантина в США президент Дональд Трамп решил вновь сделать тест на наличие у него коронавируса.

Об этом передает CNN со ссылкой на заявление лечащего врача Трампа Шона Конли.

Личный врач президента отметил, что благодаря новому экспресс-тесту результат удалось определить уже через 15 минут.

«Он здоров, симптомов [заболевания, вызываемого коронавирусом] нет», — приводит агентство слова Конли.

Позже отрицательные результаты теста подтвердил и сам Трамп, показавший их на пресс-конференции в Белом доме.

Кроме того, воспользовавшись предоставившейся возможностью, он отметил, что расследования демократов в ситуации, сложившейся вокруг COVID-19, неуместны, к тому же, они лишь повышают рейтинг его одобрения среди населения.

«Я хочу напомнить всем, особенно, членам Конгресса. Сейчас не время для политики, для бесконечных расследований. Мы снова наступаем на те же грабли. Они уже принесли вред нашей стране в последние годы»,— заявил Трамп.

Вместо этого, по его мнению, стоит «сфокусироваться на людях, на нашей стране и жителях Земли, которым мы можем помочь».

Ранее лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл возложил на демократов ответственность за ситуацию с коронавирусом в США, поскольку, по мнению сенатора, из-за них все внимание общественности было сосредоточено на импичменте в отношении президента, а не на нарастающей эпидемиологической угрозе.

Напомним, что первый тест на коронавирус Трамп прошел 14 марта. Тогда он сделал его после контакта с бразильским чиновником, у которого выявили CoViD-19. Уже на следующий день Конли сообщил, что результаты теста оказались отрицательными.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что США выделят Украине 1,2 млн долларов на борьбу с COVID19.

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