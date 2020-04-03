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Кошки под угрозой: жители Ливана начали массово выбрасывать домашних любимцев на улицу из-за COVID19
В столице Ливана Бейруте, где одна сеть супермаркетов приняла решение обслуживать из-за коронавируса с восьми до девяти утра исключительно беременных женщин, на улицах стремительно растёт число бездомных кошек.
Местные жители увидели сюжет телеканала Murr, в котором корреспондент сообщила, что коронавирусная инфекция может передаваться от домашних животных, после чего люди стали массово избавляться от своих питомцев, сообщает «Лайф» со ссылкой на «Аль-Ахбар».
С опровержением данной информации к ливанцам обратилась неправительственной организации «Животные Ливана».
«Всемирная организация здравоохранения утверждает, что вирус передаётся только от человека к человеку. Животные не являются переносчиками. Я призываю всех людей не верить лживым источникам», — сказала представитель организации Мэгги Шаарави.
Издание отмечает, что телеканал, который «пытается умыть руки в распространении ложной информации», воспользовался озабоченностью граждан коронавирусом, что определённо привело к убийству большого количества домашних животных.
В то же время местные волонтёры стараются помогать кошкам и призывают жителей не причинять вреда животным. Пользователи в социальных сетях выражают осуждение в адрес телеканала.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что коронавирус не может передаваться человеку через котов и собак. Более того: сами домашние любимцы могут стать жертвой опасного COVID19, заразившись от хозяев.
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Кошки под угрозой: жители Ливана начали массово выбрасывать домашних любимцев на улицу из-за COVID19
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