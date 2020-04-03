Мир

Удар по гурманам: в Китае из-за COVID-19 запретили есть кошек и собак

В китайском городе Шэньчжэнь впервые в истории Поднебесной вводится запрет на употребление в пищу мяса кошек и собак. Такой шаг можно считать своеобразным «ответом» на призыв американского биолога Джорджа Виттемьера запретить торговлю мясом диких животных, что помогло бы человечеству избежать многих вирусных инфекций.

Столь жесткий для китайских гурманов запрет связан с распространением коронавируса и вступит в силу с начала мая, передает BBC.

Китайские ученые предполагают, что COVID-19 возник в результате употребления в пищу мяса диких животных и летучих мышей, а эпицентром распространения COVID-19 стал рынок в Ухане.

Также в указе городских властей отмечается, что мясо кошек и собак не является типичным рационом для китайцев и употребляется довольно редко. Как мэр и горсовет намерены следить за соблюдением данного закона, пока не уточняется.

Согласно новым правилам, будет запрещено принимать в пищу домашних любимцев, а также наземных диких животных, пойманных в дикой природе или выращенных в неволе.

В случае нарушения правил предусмотрен штраф в 30 раз больше стоимости животного.

В то же время власти Шэньчжэнь поясняют, что запрет не распространяется на свиней, крупный рогатый скот, овец, ослов кроликов, курей, уток, гусей, голубей, перепелов, а также водных животных, употребление которых не запрещено другими законами.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что кошки оказались под угрозой в Ливане: из-за неправдивой информации одного из телеканалов жители начали массово выбрасывать домашних любимцев на улицу, считая их разносчиками COVID19.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter