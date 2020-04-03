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Украина

Из 24 аппаратов ИВЛ в киевской больнице исправными для спасения больных COVID-19 оказались всего два

9:12 3 апреля 2020 109
аппарат ИВЛ
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Киеве, где на 2 апреля уже 160 зараженных коронавирусом, больницы не обеспечены медицинским оборудованием, необходимым для лечения больных COVID-19. Советник мэра Киева Максим Бахматов опубликовал аудит одной из столичных больниц, отметив, что готовность к коронавирусу есть только на бумаге.

Аудит проводил киевский волонтерский штаб в КГКБ № 17. Больница перепрофилирует старые отделения под прием пациентов с коронавирусом.

По словам чиновника, в киевской больнице есть 24 аппарата ИВЛ, но 8 из них не работают. При этом из 16 рабочих аппаратов 10 не соответствуют требованиям и не имеют режимов для лечения пациентов с острым респираторным дистресс синдромом, которым может осложняться COVID-19.

Остается 6 аппаратов, и 4 из них нужны для других экстренных случаев, и они не могут быть привлечены для лечения коронавируса. Об этом Бахматов написал на своей странице в Facebook.

По словам Бахматова, такая же история наблюдается с СРАР аппаратами, мониторами, аспираторами, пульсоксиметрами, насосами шприцевыми и объемными.

Кроме того, в больнице нет запасного источник электроснабжения.

Лечебному учреждению необходимо больше 10 миллионов гривен, только тогда можно принять на лечение 62 пациента с коронавирусом.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья Минздрава, от коронавируса, в основном умирают люди старше 50 лет, имеющие хронические заболевания.

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