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Происшествия

Полицейские на охоте убили краснокнижную птицу: в сети волна гнева

9:51 3 апреля 2020 574
силовики на охоте
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Одесской области двое полицейских и чиновник на охоте убили беркута и похвастались трофеем. Об этом в Facebook сообщил одесский блогер Демьян Ганул, отметив, что птица внесена в Красную книгу Украины.

На опубликованном снимке двое мужчин держат в руках убитую птицу, третий целится в нее. Ганул пишет, что на снимке представитель разрешительной системы полиции Николай Черный, полицейский Максим Тимотин и чиновник, имя которого пока неизвестно.

«Мы не можем позволить чиновникам с оружием уничтожать животных занесенных в Красную книгу. Виновники должны понести наказание по закону, а это до семи лет заключения», — уточняет Ганул.

Под постом появилась масса возмущенных комментариев.

Между тем, сегодня ночью у Ганула вдруг сгорел автомобиль. Он связывает это со своей общественной деятельностью.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на Волыни неизвестные в Воротнивском лесничестве убили семь ланей. А в Володарке Киевской области браконьеры безжалостно двух самок оленя благородного и маленького детеныша одной из них, которые также занесены в Красную книгу.

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