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Как коронавирус убивает армию: эксперт указал на очевидные проблемы
Пандемия коронавируса, который в мире подтвердили уже у более, чем миллиона человек, влияет и на армию, а также на оборонно-промышленные комплексы стран, в том числе и Украины.
«Экономическое влияние пандемии скажется и на оборонной промышленности. Необходимость карантинных мероприятий влечет за собой отставание в производстве уже заказанных образцов новых вооружений и разработке новых в США и Европе. Похожие вызовы стоят и перед Украиной и ее оборонной промышленностью. По определенным направлениям выполнения государственного оборонного заказа отечественными предприятиями в интересах Вооруженных сил будет затруднено», — пишет на своей страничке в социальных сетях военный эксперт Сергей Згурец.
Он также отмечает, что военные коллективы чуть ли не идеально подходят для распространения вируса: «Когда болеет один член экипажа, непригодной для боя становится вся система вооружений».
Сергей Згурец подчеркивает, что в новых условиях правительства стран могут уменьшать расходы на оборону в ближайшие годы, а необходимость увеличения средств на борьбу с вирусом усилит давления на экономики государств.
«Не исключено, что в рамках секвестра бюджета страны могут быть сокращены расходы и на отдельные проекты оборонного значения, чтобы там не обещал новый премьер-министр Украины», — подчеркивает эксперт.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на 22:00 2 апреля, в Украине подтверждены 897 случаев COVID-19. Зафиксированы 22 случая с летальным исходом и 19 случаев выздоровления пациентов.
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