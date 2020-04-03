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Карантин в Киеве: в сети показали огромную очередь на маршрутку (видео)
Утром 3 апреля в Киеве, где проезд в общественном транспорте разрешен определенным категориям граждан, на остановке в Деснянском районе выстроилась огромная очередь.
Видео, снятое на конечной остановке на улице Радунского в сеть выложил «Киев Оперативный». Там вдоль улицы выстроилось огромное количество людей. Некоторые из них, кстати, соблюдают дистанцию и не толпятся. На остановке присутствуют правоохранители в масках. Люди, кстати, тоже в индивидуальных средствах защиты. А транспорта все нет и нет…
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео, снятое в столичном трамвае, где «лишний пассажир» чуть не спровоцировал драку.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.